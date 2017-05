Berlin. Besonders heiße Tage gehören zum Sommer wie das Eis in der Waffel und der Sprung ins kühle Schwimmbecken. Doch: Hitze kann eine Qual sein. Gerade wenn man nicht frei hat und zu Hause etwas tun muss.

Für solche Situationen gibt es viele Tipps, wie man die Temperatur im Haus möglichst kühl hält. Dazu gehört, die Räume abzuschotten und abzudunkeln. Doch hilft das eigentlich wirklich?

Experten machen den Faktencheck: Stimmt es, dass ...



... man an heißen Sommertagen besser die Fenster geschlossen lässt?

Ja, und zwar tagsüber, sagt Christian Stolte von der Deutschen Energie-Agentur. Denn wenn die Hitze ins Haus gelangt, kann man nur schwer etwas dagegen tun - es sei denn, man wirft die Klimaanlage an. Er rät, in den kühlen Morgenstunden und abends stoß zu lüften. Auch die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online empfiehlt, am Tag die Fenster zu zu lassen - ausgenommen ist kurzes Stoßlüften. Ausgiebiges Lüften sei an wirklich heißen Tagen vor Sonnenaufgang am besten und am frühen Morgen möglich. Nach 11.00 Uhr aber nicht mehr.

... man im Sommer auch den Keller nicht lüften sollte?

Ja, wenn die Außentemperaturen bei über 30 Grad liegen und die Kellerwände kälter als 12 Grad sind, sollte man im Sommer besser die Räume im Untergeschoss geschlossen halten. Denn es drohen Feuchtigkeitsschäden, da beim Lüften die warme und feuchte Außenluft in einen Raum gelangt, der kühl ist. Das führt dazu, dass die Außenluft an besonders kühlen Stellen im Keller wie den Wänden, Decken oder Böden kondensiert. Erst bildet das Wasser feuchte Flecken im Putz, nach und nach kann Schimmel wachsen. Werner Eicke-Hennig, Programmleiter der Hessischen Energiespar-Aktion, rät zum Messen der Wandtemperatur mit einem kleinen Laser-Thermometer.

... zugezogene Gardinen eigentlich nichts gegen Hitze bringen?

Es kommt darauf an. Nur der beste Sonnenschutz hält die Sonnenstrahlen überhaupt vom Eindringen ins Haus ab. Daher sind Rollläden, aber auch Markisen oder Jalousien, die außen am Fenster angebracht sind, an heißen Tagen am besten. Sie können die Sonneneinstrahlung durch Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren um bis zu 90 Prozent reduzieren, erklärt Stolte. Falls man außen aber keinen Sonnenschutz hat oder nicht anbringen kann, rät er zu gut abdunkelnden Vorhängen, sowie Sonnenschutzrollos. Diese sollten wenig Licht durchlassen oder hell sein und so die Sonne reflektieren.