Verpackung und Tablettenform entsprechen dem Original, die Farbe ist anders.

Bonn. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte warnt vor einer Fälschung des Arzneimittels «Harvoni 90 mg / 400 mg Filmtabletten» der Firma Gilead. Die Fälschung sei auf den deutschen Markt gelangt und in einer Apotheke in Nordrhein-Westfalen entdeckt worden, teilte das Bundesinstitut am Donnerstag in Bonn mit. Die gefälschten Tabletten seien weiß und nicht wie üblich orange. Verpackung und Tablettenform entsprechen demnach dem Original.

Das Arzneimittel wird bei Erwachsenen zur Behandlung der chronischen Hepatitis C angewendet. «Wir weisen Patienten dringend darauf hin, das Arzneimittel nicht einzunehmen», sagte ein Sprecher. Die Herkunft der Fälschung sowie der Inhalt der Tabletten würden derzeit untersucht. Zunächst war unklar, ob bei der Einnahme ein gesundheitliches Risiko besteht.