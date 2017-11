Neuwied (dpa/tmn) - Er ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Cuba Libre, Long Island Iced Tea sowie Daiquiri: Rum. Wie bei allen Spirituosen ist das richtige Glas wichtig.

Qualitativ hochwertige Rum-Sorten wie einen langgereiften dunklen Rum serviert man am besten bei Zimmertemperatur in einem Cognac-Glas oder einem tulpenförmigen Glas, heißt es in der Fachzeitschrift «Lebensmittel Praxis» (Ausgabe 17/2017). Weißer Rum wird in einem kleinen Tumbler auf Eis getrunken. Ein Tumbler ist ein kurzes Trinkglas mit einem sehr dicken, stabilen Boden.

Seine braune Farbe erhält Rum durch die Lagerung in Holzfässern, beispielsweise alten Bourbon-Fässern. Zur Färbung darf im Herstellerland aber auch Zuckercouleur (Karamell) zugesetzt sein.