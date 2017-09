Dresden (dpa) - Alle reden vom Klimawandel. Doch nicht immer sind es die negativen Auswirkungen der Erwärmung, die dabei im Vordergrund stehen.

«Dass sich das Ganze nach Norden verschiebt, sorgt dafür, dass wir auf der großen Bühne der Weinmacher, wo wir früher im Schatten standen, jetzt im Licht stehen», sagt Karl Friedrich Aust. Er ist Inhaber des gleichnamigen Weinguts am Radebeuler Goldenen Wagen, einem Weinberg am sächsischen Elbhang, der mit seinen Trockenmauern und Terrassen seit Generationen das Bild der inzwischen denkmalgeschützten Weinberglandschaft mitprägt.

«Sachsen war lange Zeit zum Weinmachen nur marginal geeignet», sagt der Winzer, der ursprünglich mal Steinmetz gelernt hat, bevor er den historischen Hof von seinen Eltern übernahm und zum Weingut ausbaute.

Schon vor über 800 Jahren wurden in Sachsen Reben kultiviert. «Dann wurde die Qualität gesteigert, indem man in die Steillagen ging und Mauern baute. Das sehen wir heute noch in der Kulturlandschaft.» Die steilen Lagen boten im kühlen Klima höhere Temperaturen und damit eine bessere Reife der Trauben. Durch die Sonne aufgeheizt, sorgten die Mauern für zusätzliche Wärme.

«Heute ist es an den Mauern so warm, dass wir Luft lassen und die Terrassen von der Rückseite her bewirtschaften», sagt Aust. Auch sind die Terrassen nicht mehr schräg angelegt, sondern gerade. «Die Reben können sich ruhig gegenseitig beschatten. In der Steillage ist das nicht verkehrt, sonst verkochen die Trauben.» Der Klimawandel ist im nordöstlichsten Weinanbaugebiet Europas deutlich spürbar.

Sachsen habe 2015 von allen deutschen Anbaugebieten die meisten Sonnenstunden gehabt. «Nun könnte man meinen, dass diese Sonnenstunden die Weine überreif machen oder alkoholisch werden lassen.» Das sei aber nicht der Fall. «Wir hatten 2015 trotz der vielen Sonnenstunden Weine, die bei 11 und 12 Prozent Alkohol lagen, während die in Baden am Kaiserstuhl schon mit 14 Prozent kämpfen müssen.» Grund sei die Kühle, die sich im Elbtal am Abend meist schnell einstelle. «Wenn die Temperatur nachts unter 17, 18 Grad fällt, können sich der Rebstock und die Trauben regenerieren.»

Die Pflanzen bräuchten die ständige Wechselwirkung von warm und kalt, um Geschmacksaromen zu bilden. «Der Wein würde ansonsten nicht tiefgründig schmecken.» Und die Wechselwirkung sorge auch dafür, dass die Trauben nicht so viel Zucker einlagern und am Ende nicht so alkoholisch sind. «Und das ist die Chance, die wir hier haben und die wir als Cool Climate bezeichnen.»