Köln (dpa/tmn) - Pilze statt Tomaten: Ein Bruschetta mit Pilzen schmeckt dank der Röstaromen von Brot und Pilzen und dem geschmolzenen Käse schön würzig-kräftig. Aber es bekommt durch den Zitronenabrieb eine frische Note. Kategorie: Vorspeise Zutaten für 4 Portionen: 4 Scheiben dick geschnittenes Graubrot, 8 Scheiben Emmentaler (mit Gruyère schmeckt’s auch), 200g Pilze (je nach Saison und Angebot z.B. braune Champignons, Kräuterseitlinge, Austernpilze oder Shiitake oder eine bunte Mischung davon), 1 dicke Knoblauchzehe, 2 Stiele Thymian, 1 unbehandelte Zitrone, Butter, Salz und Pfeffer Zubereitung: 1. Die Brotscheiben halbieren und im Toaster leicht rösten, so dass die Schnittflächen etwas knusprig werden. 2. Die Knoblauchzehe schälen und damit die Brotscheiben einreiben. Den Rest der Knoblauchzehe durch eine Knoblauchpresse drücken, der kommt später mit zu den Pilzen in die Pfanne. 3. Die Brotscheiben mit dem Käse belegen und die Brote auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Den Backofengrill vorheizen. 4. Die Pilze putzen und – je nach Größe – vierteln oder achteln. 5. Den Thymian waschen, abtrocknen und die kleinen Blätter abzupfen. Einige Blättchen zum Garnieren beiseitelegen. 6. Die Zitrone heiß abwaschen, abtrocknen und etwa 2-3 TL von der Schale abreiben. Etwa 1 TL zum Garnieren beiseitestellen. 7. In einer Pfanne etwa 1-2 EL Butter erhitzen. Die Pilze hinzugeben und bei großer Hitze kurz anbraten. Mit Salz, Pfeffer, dem restlichen Knoblauch, dem Thymian und dem Zitronenabrieb würzen. 8. Parallel die Brote im Backofengrill so lange rösten bis der Käse zerlaufen und goldgelb ist. 9. Die heißen Champignons auf die Käse-Brote verteilen. Mit dem beiseite gestellten Thymian, Zitronenabrieb und etwas frisch geriebenem Pfeffer garnieren. Mehr Rezepte auch unter www.loeffelgenuss.de