Mönchengladbach (dpa/tmn) - Es liegt etwas in der Luft: Massenhaft Pollen fliegen jetzt herum. Auch die giftigen Raupen einer bestimmten Falterart sind schon aktiv. Was Betroffene, die mit diesen Naturphänomenen zu kämpfen haben, tun können. Ein Überblick:

- POLLEN: Momentan sind vor allem Gräserpollen unterwegs. Außerdem schwirren häufiger weiße Kugeln durch die Luft, die optisch an Watte erinnern. Theoretisch können diese aus einer Mischung verschiedener Pollen und Samenkapseln bestehen, erklärt Sonja Lämmel vom Deutschen Allergie- und Asthmabund. Was genau drin ist, sei aber schwer zu sagen. Wie hoch die Pollenbelastung in bestimmten Regionen ist, können Heuschnupfen-Geplagte auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nachschauen.

Um Pollen so gut es geht vom Körper fernzuhalten, hilft es, sich am Abend gut die Haare auszubürsten oder sie zu waschen. Die Kleidung vom Tag sollte über Nacht nicht im Schlafzimmer liegen, rät Lämmel. Auch eine Nasendusche kann sich anbieten - falls Pollen in den Nebenhöhlen sind, werden sie ausgespült.

Pollenschutzgitter an den Fenstern sind eine weitere Möglichkeit zur Vorbeugung. Grundsätzlich gilt: Allergiker sollten die Beschwerden nicht aushalten, sondern sich medikamentös behandeln lassen, betont Lämmel. Unbehandelt können Pollenallergien irgendwann durch den sogenannten Etagenwechsel Asthma auslösen.

- RAUPEN: Ob entlang des Elberadwegs in Sachsen-Anhalt oder in einer Großstadt wie Frankfurt/Main: An vielen Orten in Deutschland haben die Behörden zuletzt den Eichenprozessionsspinner bekämpft. Wie der Name bereits sagt, befällt er vor allem Eichen. Nach Angaben des Deutschen Allergie- und Asthmabunds schlüpfen die Raupen des Falters im April und Mai. Die Härchen der Raupen können Juckreiz und allergische Reaktionen bis hin zu Atemnot auslösen.

Menschen sollten weder die Raupen noch deren Gespinstnester berühren. Falls es einen Kontakt gab, sollte man sofort die Kleidung wechseln und bei mehr als 60 Grad waschen. Danach heißt es: Duschen, Haare waschen und die Augen ausspülen. Wind kann die winzigen Härchen bei trockenen Wetter außerdem über weitere Distanzen verteilen. Wer im Garten oder in einem Park einen Befall feststellt, sollte die Kommunalverwaltung informieren. Schädlinge und Nester sollten dann stets von Fachleuten entfernt werden.