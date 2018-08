Vielleicht sind Fehler beim Hausarzt nicht immer so schwerwiegend wie im Krankenhaus, aber auch hier sind sie vermeidbar. Oft ist es nur eine Kleinigkeit, die die Behandlung für den Patienten sicherer macht, etwa ein zweiter Blick auf das Rezept. Stimmt die Wirkstoffmenge, stimmt die Packungsgröße? Die Angestellten prüfen, was der Arzt aufschreibt, und der Arzt unterschreibt nichts, ohne es noch einmal zu lesen. Um zu vermeiden, dass Patienten mit ähnlichen Namen verwechselt werden, werden Herr Mayer und Herr Meier immer nach dem Geburtsdatum gefragt.

400 Praxen können deutschlandweit an einem Programm teilnehmen, das sich CIRSforte nennt. CIRS steht für «Critial Incident Reporting System», also ein Berichtssystem für kritische Ereignisse. In Krankenhäusern sind CIRS-Systeme seit langem gang und gäbe. Nun sollen sie auch im ambulanten Sektor etabliert werden.

Dass das nicht überall so ist, kann wohl jeder Patient aus eigener Erfahrung berichten. Der Gegenentwurf heißt: Ich bin Arzt und habe immer Recht, Fehler machen nur die anderen. Eine Einstellung, die nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich ist. Das Institut für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt, das Aktionsbündnis Patientensicherheit und die Techniker Krankenkasse wollen jetzt anschieben, dass in Arztpraxen ein Kulturwandel beginnt.

In seiner Praxis in Frankfurt am Main gehört es zum guten Ton, zuzugeben, wenn etwas schief lief. Da muss der Chef mit gutem Beispiel vorangehen.

Armin Wunder, Facharzt für Allgemeinmedizin in Frankfurt am Main, nimmt an dem Modellprojekt CIRSforte zum systematischen Fehlermanagement in Arztpraxen teil. Foto: Frank Rumpenhorst

Besonders krasse Fälle veröffentlicht die Praxis auf dem Portal

«Jeder Fehler zählt». Das Fehlerberichts- und Lernsystem für

Hausarztpraxen wirbt mit dem Slogan: «Man muss nicht jeden Fehler

selber machen, um daraus zu lernen». Praxen können dort anonym

Berichte einstellen und darüber diskutieren. Es gibt praktische Tipps

zur Fehlervermeidung und einen Fahrplan für die Fallanalyse.

Alle vier Wochen gibt es auf «Jeder Fehler zählt» den «Fehler des

Monats». Ausgewählt wird nicht etwa der schlimmste Fehler, wie das

Projektteam am Institut für Allgemeinmedizin erklärt, sondern

besonders typische oder häufige Irrtümer «und auch solche, von denen

wir glauben, dass man anhand dieses Berichtes besonders viel und gut

lernen kann».

Wie zum Beispiel aus dem Fall mit dem Blutzuckermessgerät: Eine

Mitarbeiterin hatte das Gerät falsch herum gehalten und einen

aberwitzig hohen Wert abgelesen, die Patientin kam ohne Not ins

Krankenhaus. In den meisten Praxen würde es bei Erklärung und

Ermahnung bleiben, aber Dr. Wunder sagt: «Der Satz «Pass halt besser

auf» bringt überhaupt nichts.» Man müsse «ent-emotionalisiert»

darüber sprechen, was passiert sei und wie man es vermeiden könne. In

diesem Fall wurde beschlossen, Anfänger besser einzuweisen, die

Ergebnisse gegenzuchecken und am Gerät zu markieren, wo oben ist.

«Jeder Fehler ist ein Schatz», sagt Prof. Ferdinand Gerlach, Direktor

des Instituts für Allgemeinmedizin: Fehler böten die Chance,

«gemeinsam aus kritischen Ereignissen in der Praxis zu lernen und so

die zukünftige Versorgung der Patienten in der Hausarztpraxis noch

sicherer zu machen.» Damit sich eine «Fehlerkultur» entwickeln kann,

brauche es einen offenen Umgang mit Pannen. Die richtige Frage sei

nicht «Wer war schuld», sondern «Was war schuld».

In Krankenhäusern hätten sich solche Fehlerberichts- und Lernsysteme

schon lange etabliert, sagt Barbara Voß, Leiterin der

Landesvertretung Hessen der Techniker Krankenkasse (TK). Sie seien

«wichtige Instrumente des klinischen Risikomanagements». In

ambulanten Praxen habe man eine solche «Sicherheitskultur» nicht,

zumindest nicht flächendeckend. Nötig wäre das durchaus, glaubt Voß:

Jeder dritte Ärztepfusch-Vorwurf von TK-Versicherten betreffe eine

ambulante Behandlung.