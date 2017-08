Duisburg (dpa/tmn) - Als er aus dem künstlichen Koma erwachte, war Boris Wrobel ein anderer Mensch. Einen Lungenflügel, Rippenfell, Teile des Zwerchfells und Herzbeutels hatten die Chirurgen entfernt. Nach der Operation und mehreren Tagen im Koma begann ein neues Leben für den 39-Jährigen.

Drei Jahre ist die Untersuchung beim Lungenarzt her, der bei dem Duisburger Verwachsungen im Rippenfell feststellte, die dort nicht hingehörten. Eine Computertomographie beim Radiologen brachte die Diagnose, eine Biopsie dann die Bestätigung: Mesotheliom.

Der bösartige Tumor kann am Rippenfell, Bauchfell oder Herzbeutel auftreten. Viele Betroffene sterben binnen eines Jahres, sagt Prof. Xaver Baur, Präsident der Europäischen Gesellschaft für Umwelt- und Arbeitsmedizin. Die Ursache für Mesotheliome ist in den meisten Fällen klar: Asbest.

Heute ist Asbest ein Schreckenswort. Lange aber galt der Stoff als Wundermittel: nicht brennbar, elastisch, kaum kaputt zu kriegen und dazu billig - Eigenschaften, die Asbest zu einem beliebten Baustoff machten.

Die verheerenden gesundheitlichen Gefahren waren dabei schon Jahrzehnte bekannt. Eingeatmete Asbestfasern setzen sich in der Lunge fest. Der Körper kann sie nicht abbauen. Die Fasern reizen das Gewebe und führen zu Vernarbungen: Asbestose lautet der Fachbegriff. 1993 erst wurde Asbest in Deutschland verboten.

Irgendwann in den Neunzigern müssen die Asbestfasern in die Lunge von Boris Wrobel gelangt sein, der keiner der beruflichen Risikogruppen angehört. Wahrscheinlich ist, dass ihm die Arbeit bei einer Tischlerei in seiner Jugend zum Verhängnis wurde: Ohne Schutzanzug oder auch nur Atemmaske schlug Wrobel Fenster aus Wänden heraus. In den Fensterdichtungen war Asbest verarbeitet worden. Damit sich ein Mesotheliom bildet, reichen unter Umständen bereits geringe Mengen.

«Es kann lange dauern, ehe jemand krank wird», sagt Arbeitsmediziner Baur. Bis die Fasern in der Lunge die Gewebeschäden auslösen, können durchaus 40 Jahre vergehen.

Wer sicher weiß oder den Verdacht hat, Asbest eingeatmet zu haben, sollte sich regelmäßig untersuchen lassen, rät der Bundesverband der Asbestose Selbsthilfegruppen. Lungenfachärzte können Asbestose sowie mögliche Folgeerkrankungen erkennen. Als Mittel stehen den Medizinern Röntgen, Computertomographie, Blutuntersuchungen und Lungentests zur Verfügung. Die Vorsorge wird von der Zentralen Erfassungsstelle für asbeststaubexponierte Arbeitnehmer (GVS) organisiert.