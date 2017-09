Flörsheim-Dalsheim (dpa) - Im Weinberg von Andreas Jung steht kein Riesling und auch kein Spätburgunder. Stattdessen ranken in den Hügeln im rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim und im pfälzischen Weingarten Hunderte alte Rebsorten, die fast niemand mehr kennt. Manche galten sogar als ausgestorben.

Jung ist Rebsorten-Detektiv. In jahrelanger Suche hat er die historischen Sorten in den hintersten Winkeln des Landes aufgespürt: In jahrhundertealten Weinbergen, unter verwahrlosten Hecken, an historischen Mauern von Weingütern, sogar auf einer Lichtung in einem Kiefernwald. Heute behauptet er, er habe in Deutschland die größte Sammlung an autochthonen, also alteingesessenen Sorten von kulturhistorischer Bedeutung.

Dabei gibt es für diese Arbeit eigentlich öffentliche Einrichtungen. Sieben Sammlungen haben sich im Netzwerk Deutsche Genbank zusammengeschlossen, koordiniert vom Institut für Rebenzüchtung am Geilweilerhof in der Pfalz. Der dortige Leiter Reinhard Töpfer sagt zu Jung, der einst bei ihm forschte: «Es hätte ein Miteinander geben können. Aber es hat sich auseinandergelebt, das ist in Familien schon einmal der Fall.»

Dabei spricht Töpfer dem Rebsorten-Detektiv keinesfalls die Qualifikation ab. Schließlich war es Jung, der vom Bundeslandwirtschaftsministerium den Auftrag bekam, im ganzen Bundesgebiet nach alten Reben zu suchen. 345 977 Reben erfasste Jung bei dem Projekt. Sein Ergebnis: 242 historische Sorten. 89 Sorten hätten in Deutschland als ausgestorben gegolten. «Wenn ich die nicht entdeckt und eingesammelt hätte, gebe es sie jetzt nicht», sagt er.

In seinem Weinberg zupft Jung zwei Blätter von Rebstöcken und legt sie auf seine Hände. Er schaut sich an, ob das Blatt rund oder fünfeckig ist, ob die Blattzähne wie gotische Fenster aussehen, ob die Adern rot oder grün sind, ob das Blatt sich blasig oder ledrig anfühlt, ob auf der Unterseite Haare wachsen. Bei den Trauben achtet er auf runde und ovale Beeren, zylindrische Trauben, mit Flügel oder ohne, Farbe und Größe.

So weiß er: Fränkischer Burgunder. Oder Roter Veltiner. Oder Blauer Muskateller. Oft stützt der Rebsortenkundler sich bei der Bestimmung auf Beschreibungen in Büchern aus der Mitte des 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts. «Ich mache das nach botanischen Regeln», sagt Jung, der ausgebildeter Geobotaniker ist. Eine DNA-Analyse helfe nicht immer - schließlich gibt es keinen genetischen Fingerabdruck von einer ausgestorbenen Pflanze.