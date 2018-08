Turbulenter ging es in den vergangenen Jahren bei Pelikan zu, Lamys Hauptkonkurrent bei Füllern für das Schul- und Jugendsegment. Das in Berlin ansässige Unternehmen gehört inzwischen einem malaysischen Konzern und vertreibt mittlerweile eine deutlich breitere Produktpalette als Lamy. «Da spielt inzwischen der Füller im Gesamtsortiment keine so bedeutende Rolle mehr», sagt Grothkopp. Das Schulgeschäft mit Schreibwaren allgemein läuft dem Konzern zufolge aber ebenfalls zufriedenstellend. «Bei Pelikan zeigt sich im Bereich der Schreibgeräte ein jährliches Wachstum von vier Prozent», teilte eine Sprecherin mit.

Das Geschäft mit der Edelfeder boomt - auch in Zeiten von Whatsapp und Facebook. Der Gesamtumsatz mit Füllfederhaltern stieg zwischen 2014 und 2017 um sechs Millionen auf rund 153 Millionen Euro, wie aus Daten des Marktforschungsunternehmens Marketmedia24 hervorgeht. Für 2019 erwarten die Analysten einen Anstieg auf rund 160 Millionen Euro.

Davon profitieren nicht nur die Hersteller, deren Kerngeschäft auf Schulfüllern beruht. Das Hamburger Unternehmen Montblanc wurde Anfang der 1990er Jahre vom späteren Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont übernommen. Seither spezialisiert sich das Unternehmen auf Füllfederhalter, die beim Preis bei mehr als 300 Euro anfangen und deutlich über eine Million Euro kosten können.

«Wir haben beim Absatz in Deutschland in den vergangenen Jahren im zweistelligen Prozentbereich zugelegt», sagt Oliver Goessler, zuständig für das Nordeuropa-Geschäft von Montblanc. «In einer Zeit, in der immer weniger geschrieben wird, muss das Schreibgerät, mit dem man unterschreibt oder einen Brief aufsetzt, etwas Besonderes sein.» Dass sich das in den kommenden Jahren ändern könnte, glaubt Goessler nicht. «Der Trend hat sich verfestigt. Das gilt für viele Produkte im analogen Bereich.»

Doch die Unternehmen beobachten die digitale Veränderung genau. «Wir stellen uns natürlich darauf ein und beschäftigen uns sehr intensiv damit», sagt Lamy-Geschäftsführerin Oblau. «Wir beobachten etwa, dass es digitale Endgeräte gibt, auf denen man auch mit einem digitalen Stift schreiben kann.» Solchen digitalen Hilfsmitteln den Charme eines Füllers einzuhauchen, dürfte allerdings schwierig werden.