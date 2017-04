Mainz (dpa) - Das Etikett kann darüber entscheiden, ob ein alter und seltener Wein so viel wert ist wie ein Golf oder ein 3er BMW. Deswegen herrschen in den Kellern von Steven Buttlar immer optimale 60 bis 65 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Dabei meint Buttlar nicht die Räume unter seinem eigenen Haus, sondern die Gewölbe der Winebank, in der andere Menschen edle Tropfen lagern. Sieben Stück verwaltet Buttlar davon schon - in Hamburg, Frankfurt, der Pfalz, dem Rheingau, Wien, Basel und nun auch im Kupferberg in Mainz.

Buttlar führt in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt vorbei an Schließfächern, in denen hinter Gittern exquisite Weine liegen, in rot, weiß oder rosé. Er bleibt vor einem Fach mit Flaschen vom Weingut Keller im rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim stehen. Der Weinführer Gault&Millau urteilt dazu: «Dieser Ausnahmewinzer (spielt) souverän in Deutschlands Spitze mit.» Schon neu abgefüllt kann eine Auslese von Klaus-Peter Keller 125 Euro kosten, eine Trockenbeerenauslese vom Westhofener Morstein sogar 395 Euro. Trinkbar ist sie laut Gault&Millau bis zum Jahr 2060.

Das macht die Weine interessant für Anleger. Klassiker wie Sparbuch und Festgeld werfen wegen der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) derzeit kaum Zinsen ab. Und vorerst soll der Leitzins bei null Prozent bleiben, wie EZB-Präsident Mario Draghi angekündigt hatte. Bei Wein hingegen, meldet die Londoner Immobilienberatung Knight Frank in ihrem aktuellen Wealth Report, ging es im vergangenen Jahr bei einem von der Beratung beobachteten Portfolio um 24 Prozent nach oben. Damit war es die Vermögensklasse im Luxus-Index mit der größten Wertsteigerung.

Besonderes Aufsehen erregen immer wieder einzelne Wein-Raritäten, etwa eine 2003er Trockenbeerenauslese vom Weingut Egon Müller in Wiltingen an der Saar. Für 12 000 Euro wurde die Flasche mit dem flüssigen Schatz versteigert. Manche Flaschen etwa aus Frankreich wechseln mitunter für Zehntausende Euro ihren Besitzer. Weinberater Herbert Egner aus Mainz kauft hingegen lieber junge Weine um 10 Euro die Flasche. «Die brauchen ein Jahr Flaschenreifung und gewinnen dabei auf jeden Fall an Qualität», sagt er. Dann verkaufe er sie für 12 Euro. Ein Plus von 20 Prozent kann sich sehen lassen im Vergleich zum Tagesgeld, das vielleicht 1,0 Prozent abwirft.

Wertsteigerungen bei Weinen sind aber kein Naturgesetz. «Wenn der Wein seinen Höhepunkt der Entwicklung erreicht hat, baut er von Jahr zu Jahr ab, bekommt Alterungsnoten», sagt Egner. Auch spielen Spekulationen eine Rolle. Vor einigen Jahren etwa kauften chinesische Investoren große Mengen an Bordeaux-Weinen aus bestimmten Status-Weinbergen. Andere Anleger folgten, in der Annahme, die Nachfrage aus China bleibe bestehen. Doch das Interesse brach ein - und die Blase hochpreisiger Bordeauxgewächse platzte.

In Deutschland seien es vor allem Wein-affine Menschen und Menschen mit Sammlergeist, die in Wein investierten, sagt der Weinfachmann und Unternehmensberater für Weingüter, Valentin Brodbecker. Große Weinfonds wie in London gebe es nicht. Die dortigen seien wie Aktienfonds gebaut, mit einer Mindestbeteiligung von 50 000 Pfund. «Da investieren auch Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds.» Deutsche Anleger kauften lieber Weine bei Auktionen und lagerten sie ein.

«Ich kenne mehrere Ärzte, bei denen der Weinkeller mehr wert ist als das Haus, das darauf steht», sagt Brodbecker. Oft seien darunter Premier Cru aus dem Bordeaux - also Lafite, Latour, Mouton, Château Margaux und Château Haut-Brion. «Das sind die Blue Chips des Weingeschäfts», sagt Brodbecker. Deren Wertentwicklung liege bei sechs bis sieben Prozent pro Jahr. Auch bei Weinen aus Deutschland seien diejenigen mit Tradition und internationaler Reputation am gefragtesten, zum Beispiel von Egon Müller. «Die waren um 1900 schon teuer und sind es heute noch.»

Solches Spezialwissen sei nötig, um Geld in Wein anlegen zu können, sagt auch Christian König, der in der Pfalz einen kleinen Weinfonds im Wert von 100 000 Euro eingerichtet hat. Es ist kompliziert: Beim Wein hängt der Preis nicht nur vom Produzent und Jahrgang ab, sondern auch von Lagerung, Zustand und Distribution. Das Urteil von Verbraucherschützer Niels Nauhauser ist eindeutig: «Wein ist keine Geldanlage, Wein ist ein Konsumgut.» Zwar könne Wein im Preis steigen, wenn er als Gut knapp werde - aber die Aussichten seien völlig unvorhersehbar. «Ich würde das niemandem empfehlen. Das ist eher etwas im Bereich Liebhaberei.»

Der Winebank-Gesellschafter Buttlar erzählt von solch einer Flasche: Eine Barbeito Madeira Terrantez aus dem Jahr 1795 liegt in einem der Gewölbekeller. «Aber eigentlich wollen wir kein Museum sein. Die Menschen sollen den Wein genießen.» Auch Weinfachmann Brodbecker findet es legitim, die Anlage zu liquidieren. «Eine Aktie kann man nicht essen, aber wenn der Wein an Wert verliert, kann man ihn immer noch trinken.»