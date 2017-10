Beliebteste Sparform laut BVR: die Bankeinlage. Insgesamt parkten die Bundesbürger 121,5 Milliarden Euro bei Banken. Und das trotz der niedrigen Zinsen. In Wertpapieren legten sie 32,5 Milliarden Euro an, nach 49,6 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Neben Wertpapieranlagen sind weiterhin auch selbst genutzte und vermietete Immobilien angesagt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es bei der Beliebtheit einen leichten Rückgang auf 54 Prozent. Das zeigt das Vermögensbarometer 2017, das der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSBV) am Dienstag vorgestellt hat.

In der repräsentativen Umfrage gaben 59 Prozent der Befragten an, dass sie mit ihrer finanziellen Situation zufrieden sind. Allerdings ist jeder zweite wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentral Bank besorgt.

Knapp ein Viertel der Befragten betreibe zudem keine Altersvorsorge - insbesondere jüngere Menschen und Personen mit niedrigem Einkommen. Dabei müssten aus Sicht von DSGV-Präsident Georg Fahrenschon gerade Menschen mit geringerem Einkommen ihre Sparanstrengungen angesichts der ausbleibenden Zinsen verstärken. Damit sie Versorgungslücken im Rentenalter vermeiden.

Im Alltag werden Sparanstrengungen oft wieder eingestellt oder verschoben. «Wir leben im Hier und Jetzt», erklärt die Finanzpsychologin Monika Müller dieses Phänomen. «Wenn wir Geld übrig haben und es vielleicht für etwas Schönes ausgeben, löst das ein gutes Gefühl aus.» Das Geld für später beiseite zu legen, sei hingegen sehr abstrakt und daher auch nicht mit positiven Emotionen verbunden.

Auch wissenschaftliche Untersuchungen, auf die Prof. Weber und Becker in ihrem Forschungsband verweisen, zeigen dieses Phänomen auf. So wurden in einem Experiment Angestellte eines Unternehmens gefragt, welchen Snack sie in einer Woche lieber haben wollten, einen gesunden aus Obst oder einen ungesunden aus Schokolade. 74 Prozent der Teilnehmer gaben demnach an, das gesunde Obst zu bevorzugen. Am Tag, an dem der Snack verteilt wurde, fragten die Forscher allerdings erneut: Gesund oder ungesund? Das Ergebnis: Nur noch 30 Prozent der Teilnehmer griffen zu dem Obst, 70 Prozent hingegen entschieden sich für die Schokolade. Die Teilnehmer hatten also ihre Entscheidung geändert - und sich aus Sicht von Forschern «inkonsistent» verhalten.

Auf das Sparen lässt sich ein solches Verhalten übertragen. Weber und Becker sprechen in diesem Zusammenhang von mangelnder Selbstkontrolle: «Obwohl man sparen möchte, tut man es nicht. Man verfügt folglich nicht über genügend Selbstkontrolle, sich heute zu einem Verhalten zu zwingen, das langfristig optimal wäre.»