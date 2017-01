«Focus»-Bestseller Trotz und Diät: Die besten Ratgeber für den Jahresbeginn

München (dpa/tmn) - Eltern kleiner Kinder lässt allein schon das Wort die Haare zu Berge stehen: «Trotzphase». Kaum eine Entwicklungsstufe ist so nervenaufreibend wie diese Zeit. Doch verzweifeln muss man deshalb nicht,

In «Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn» erklären Danielle Graf und Katja Seide, warum sich ein Kind auf eine bestimmte Weise verhält und bieten hilfreiche Lösungsansätze an. Das Buch steigt neu in die Charts der Ratgeberbücher ein.

Ebenfalls neu in die Top Ten eingestiegen ist Jan Becker mit «Du kannst schlank sein, wenn du willst», und auch hier geht es wieder einmal um die Kraft der Gedanken. Der wohl bekannteste Hypnotiseur Deutschlands zeigt in seinem neuesten Buch, wie jeder mit Hilfe von autosuggestiven Techniken sein Wunschgewicht erreichen - und auch halten - kann.

Position Titel Preis 1. (Neu) Becker, Jan: Du kannst schlank sein, wenn du willst, Piper 15,00 Euro 2. (5) Thiel, Sophia: Einfach schlank und fit, Riva 19,99 Euro 3. (3.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash / Sphinx 14,99 Euro 4. (WE) Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck : Die Ernährungs-Docs, ZS Verlag 24,99 Euro 5. (1.) Lichter, Horst: Keine Zeit für Arschlöcher!, Gräfe Und Unzer 16,99 Euro 6. (WE) Fleck, Anne; Vössing, Susanne: Die 50 gesündesten 10-Minuten-Rezepte, Becker-Joest-Volk 28,00 Euro 7. (2.) Mallet, Jean-François: Simplissime - Das einfachste Kochbuch der Welt, Edition Michael Fischer 19,99 Euro 8. (10.) Koch, Marianne: Das Vorsorge-Buch, DTV Verlagsgesellschaft 14,90 Euro 9. (WE) Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest 12,90 Euro 10. (Neu) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich, Beltz 14,95 Euro

Die «Focus»-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.