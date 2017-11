Das Geld unterm Kopfkissen ist nicht unbedingt ein sanftes Ruhekissen. Was tun? Rufen Sie am Montag (12 bis 14 Uhr) an!

Düsseldorf. Früher war Sparen einfach. Für Klassiker wie das Sparbuch oder die Lebensversicherung gab es gute Zinsen. Heute machen die andauernden Nullzinsen Sparern das Leben schwer. Zum Vermögensaufbau fehlt der Zinseszins-Effekt und gleichzeitig entwertet die Inflation die Ersparnisse. Was können Anleger und Sparer tun, um Rendite zu erzielen? Lohnt sich das Sparen überhaupt noch? Solche und viele andere Fragen können Sie heute von 12 bis 14 Uhr den Finanzexperten bei der Telefonaktion unserer Zeitung stellen.

Der Dax hat die historische Rekordmarke von 13 000 Punkten im Oktober überschritten. Doch die Deutschen sind von Natur aus risikoscheu und investieren kaum in Aktien. Damit vergeben sie gute Renditechancen.

Doch eignen sich Aktien für jeden? Wie geht es weiter mit den Börsenkursen? Droht erneut ein Crash an den Finanzmärkten? Ist es jetzt noch sinnvoll, am Aktienmarkt einzusteigen oder sind Aktien zu teuer? Welche Aktien sind attraktiv, wie finde ich die für mich richtigen Wertpapiere? Worauf müssen Anleger achten? Sind Kursgewinne bei einem Verkauf von Wertpapieren steuerfrei?

Anleger tun sich schwer, aus der Vielzahl verschiedener Finanzprodukte das richtige zu finden. Was sicher ist, bringt kaum noch Zinsen. Wie finde ich die Anlage, die zu mir passt? Wie teilt man sein Vermögen am besten auf? Wie kann ich mich vor Verlusten schützen? Ist es sinnvoll, in diesen unsicheren Zeiten Gold zu kaufen? Oder doch besser in Immobilien investieren?

Private Altersvorsorge wird immer wichtiger. Doch auch die ist von den andauernden Niedrigzinsen beeinträchtigt. Die Verzinsung von Lebensversicherungen sinkt immer weiter. Wie kann man also für den wohlverdienten Ruhestand vorsorgen? Lohnen sich Sparpläne mit Fonds? Wie lässt sich das Geld aus der fälligen Lebensversicherung sinnvoll anlegen?

Viele Deutsche sparen mit Investmentfonds, bereits jeder zweite besitzt welche. Doch die Auswahl ist riesig: Welcher Fonds ist der richtige für mich? Immobilien- oder Aktienfonds? Mischfonds oder Rentenfonds? Was ist ein ETF? Welche Fonds lohnen sich? Müssen Fondssparer durch die Investmentsteuerreform 2018 Nachteile befürchten?

» Vier Experten vom Bundesverband deutscher Banken beantworten die Fragen unserer Leser zur Geld- und Vermögensanlage am Montag, den 5. November, in der Zeit von 12 bis 14 Uhr am Telefon und per Live-Chat im Internet. Sie erreichen die Experten unter den unter den angegebenen Telefonnummern beziehungsweise der Chat-Adresse (siehe Kasten).