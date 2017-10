Berlin (dpa/tmn) - Arbeitslosigkeit oder Tod von Angehörigen: Solche Schicksalsschläge wirbeln das Leben durcheinander. Wer dann noch Kredite abbezahlt, gerät schnell in finanzielle Not. Die Lösung: eine Restschuldversicherung. Doch eine solche Police kann zu einer sehr teuren Falle werden.

Restschuldversicherungen sind eine Form der Risikolebensversicherung. Mit ihr sichern Verbraucher die Rückzahlung eines Kredites ab, falls sie vorher versterben. Häufig werden Zusatzversicherungen angeboten, um weitere Risiken wie Arbeitslosigkeit abzusichern.

Nach Ansicht der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) ist eine solche Police daher für Kunden ein sinnvolles Instrument. Sie ist «ein wesentlicher Baustein zum Schutz der Verbraucher und ihrer Angehörigen», erklärt der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) stellvertretend für die Branche.

Niels Nauhauser sieht das anders. «Das Geschäft ist vor allem profitabel für Banken», sagt der Finanzexperte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg in Stuttgart. «Kunden erkennen oft gar nicht, wie teuer diese Absicherung eigentlich ist.»

Das zeigt ein Fall aus der Beratungspraxis der Verbraucherzentralen. Eine Frau hatte in einem Möbelhaus einen Ratenkredit in Höhe von 3795 Euro für den Kauf einer Küche abgeschlossen. Dabei handelte es sich um eine Null-Prozent-Finanzierung ohne Restschuldversicherung. Später hatte die Frau weiteren Geldbedarf. Das Angebot der Bank: Ein neuer Kredit über 5000 Euro und die Ablösung des alten Kredits von noch rund 3380 Euro. Zur Absicherung verkaufte die Bank der Kundin diesmal zusätzlich eine Restschuldversicherung für stolze 2030 Euro.

Da diese Summe auf das Darlehen aufgeschlagen wurde, kam eine Zinsbelastung von rund 3710 Euro auf die Kundin zu. Die Folge: Die Schulden der Frau wuchsen auf über 14 000 Euro an. «Der Effektivzins für das Darlehen lag hier bei 8,98 Prozent», erklärt Nauhauser. Der Kundin war das nicht bewusst, denn das Thema Restschuldversicherung wurde bei der Beratung ihren Angaben zufolge nicht thematisiert.

Ein solches Vorgehen hat auch Dirk Ulbricht beobachtet. «Oft werden Restschuldversicherungen im Rahmen von Umschuldungen verkauft», erklärt der Direktor des Instituts für Finanzdienstleistungen (iff) in Hamburg.

In einem Fall, den das iff dokumentiert hat, vergab ein Geldinstitut an einen Kunden acht aufeinanderfolgende Kredite. Der laufende Kredit wurde jeweils in einen neuen umgeschuldet. Insgesamt zahlte der Kunde in über 19 Jahren mehr als 160 000 Euro, trotzdem verdreifachten sich die Schulden in dem Zeitraum beinahe. «Verbraucher werden mitunter in die Schulden getrieben», sagt Finanzexperte Nauhauser. «Frei nach dem Motto: Melken, bis Staub kommt.» Dirk Ulbricht ergänzt: «Im Zweifel bleiben Sie ein Leben lang an die Bank gebunden.»