Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung sind auch zu berücksichtigen: Wenn etwa der Arbeitnehmer aus beruflichen Gründen in einer anderen Stadt wohnt und jeweils am Wochenende zu seiner Familie fährt.

Für Privatfahrten genügen jeweils Kilometerangaben. Für Fahrten zwischen der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte reicht jeweils ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch, wie Wernsdorf erläutert.

Aus den insgesamt zurückgelegten Kilometern wird der Anteil der privaten Fahrten ermittelt. Den ermittelten Wert der Privatnutzung müsse der Dienstwagennutzer versteuern, sagt Wernsdorf.

Ein Fahrtenbuch eigne sich vor allem für Nutzer, die ihren Dienstwagen nur ganz wenig privat fahren, sagt Kalina-Kerschbaum. Oder der Wagen hat eine sehr hohe Pauschalbesteuerung, zum Beispiel aufgrund eines sehr hohen Bruttolistenpreises.

Die Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch seien hoch, betont Wernsdorf. So gilt es etwa nur als ordnungsgemäß, wenn es während eines ganzen Kalenderjahres geführt wird.

Wawro verweist darauf, dass ein händisch geführtes Fahrtenbuch fehleranfällig ist. Er rät dazu, es elektronisch zu führen. Es gebe Systeme, bei denen das Navigationsgerät im Auto Fahrten automatisch aufzeichnet. Er weist jedoch darauf hin, dass das Finanzamt hohe Standards für die Anerkennung elektronischer Fahrtenbücher hat.

Ein elektronisches Fahrtenbuch sei nur dann ordnungsgemäß, wenn es nachträgliche Änderungen ausschließt beziehungsweise nachvollziehbar macht, sagt Kalina-Kerschbaum.

WECHSEL: Die Berechnungsmethoden lassen sich jährlich wechseln. Innerhalb eines Jahres dagegen sei ein Methodenwechsel nur bei einem Fahrzeugwechsel vorgesehen, sagt Wawro. Das hat einen guten Grund: «Die Finanzverwaltung will damit verhindern, dass Steuerpflichtige in Monaten mit hoher Privatnutzung die Ein-Prozent-Methode und in anderen den Nachweis per Fahrtenbuch anwenden», erklärt Wernsdorf.