Berlin (dpa/tmn) - Fast die Hälfte der 65- bis 85-Jährigen engagiert sich laut einer aktuellen Studie ehrenamtlich. Auf diese Weise weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sei den Menschen wichtig, heißt es darin. Aber wie findet man das richtige Ehrenamt? Was gibt es zu beachten?

«Ein guter Anlass, sich mit dem Thema Ehrenamt zu beschäftigen, ist der Eintritt in die Rente», sagt Ana-Maria Stuth, Geschäftsführerin der Akademie für Ehrenamtlichkeit Deutschland. Der Verein berät unter anderem Menschen, die sich für eine unentgeltliche Tätigkeit interessieren. Manche Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern kurz vor der Rente an, ein passendes Ehrenamt zu vermitteln. «Es lohnt sich, nachzufragen, ob der eigene Arbeitgeber so etwas macht.»

Ist das nicht der Fall, muss man sich selbst auf die Suche begeben. Als Erstes sollten sich Interessierte dann über einige Dinge klar werden, sagt Stuth: Wie viele Stunden pro Woche möchte ich mich engagieren? Soll es eine dauerhafte Aufgabe sein oder lieber ein Projekt, das nach einem festgelegten Zeitraum endet? Und was will ich eigentlich erreichen - meine Fähigkeiten einsetzen, etwas neues lernen, eher handwerklich arbeiten oder nah am Menschen?

«Es ist wichtig, diese Fragen vorher zu beantworten», erklärt Stuth. Sonst laufe man Gefahr, etwas zu beginnen, das einem nicht gefällt. Häufig war es das dann mit dem Ehrenamt, man ist nicht mehr motiviert. «Hatte man im Berufsleben viel Verantwortung, kommt vielleicht eine Leitungsfunktion in einem Verein infrage», sagt Stuth. Gerade solche Aufgaben sind aber meist verhältnismäßig zeitaufwendig. Man sollte vorher überlegen, ob man dazu bereit ist.

Eine kleine Starthilfe gibt es auf der Internetseite der Aktion Mensch. Dort können Interessierte - übrigens nicht nur Rentner - einige Fragen online beantworten. Der « Engagement-o-mat» macht aufgrund der Antworten Vorschläge für eine passende Tätigkeit. Persönliche Beratungsgespräche bieten zum Beispiel Freiwilligenagenturen, Mehrgenerationenhäuser und Seniorenbüros.