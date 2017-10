Von Gartzen sieht eine große Verunsicherung: Frauen werde mit der Vielzahl von Vorsorgeuntersuchungen und Kontrollen bereits in der Schwangerschaft das Gefühl vermittelt, dass die Abläufe nicht von alleine funktionieren. Der Glauben an sich selbst - und damit auch an das intuitiv richtige Verhalten des Babys - werde jungen Müttern genommen. Die Flasche zu geben und zum Beispiel genau zu wissen, wie viel das Kind getrunken hat, suggeriert am Ende mehr Kontrolle.

Als Grund für frühes Abstillen vermutet von Gartzen unrealistische Vorstellungen vom Leben mit Baby und ein Gefühl der Überforderung vom Stillen in der ersten anstrengenden Zeit. Aber es mangele auch an Wissen zur Praxis des Stillens, bei den Frauen und in deren Umfeld.

Berlin (dpa) - Selig nuckelnde Babys. Stolz lächelnde Muttis. Weiches Licht. Selfies stillender Mütter sind inzwischen in den sozialen Medien an der Tagesordnung. Dort scheint es, als sei es für die heutige Generation von Mamas das Normalste der Welt, die Brust zu geben.

Doch auch an den Mitmenschen dürfte das Stillen in der Praxis teils scheitern. Laut einer kürzlich erschienenen Studie im Auftrag des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind explizit negative Reaktionen auf öffentliches Stillen zwar eher selten. Allerdings stand jeder vierte Befragte dem Stillen im öffentlichen Raum zwiespältig oder ablehnend gegenüber. Für jede Zehnte der befragten Mütter, die bereits abgestillt hatten, sei die ablehnende Haltung in der Öffentlichkeit ein Grund für das Abstillen gewesen, hieß es.

Gerade in Restaurants und Cafés kann Stillen als unangebracht empfunden werden, wie vor gut einem Jahr auch ein Fall aus Berlin zeigte. Eine junge Mutter geriet mit einem Café-Besitzer aneinander und startete daraufhin eine Petition für einen gesetzlichen Schutz des Stillens in der Öffentlichkeit. Das Thema wurde zwar breit diskutiert, ihre Forderung blieb am Ende aber folgenlos.

Die Nationale Stillkommission, die ihren Sitz am BfR hat, will Frauen darin bestärken, in der Öffentlichkeit zu stillen. In einer Stellungnahme spricht sie sich für einen klaren Appell an die Bevölkerung und an Mütter aus: Stillen sei gesund, könne nicht warten - egal unter welchen Umständen.

Fotos von stillenden Promis sind womöglich ein Schritt in die richtige Richtung. Sie könnten eine breite Vorbildfunktion haben, glaubt Expertin Aleyd von Gartzen. Ob Mütter heute mehr und über einen längeren Zeitraum stillen als noch vor 20 Jahren - und aus welchen Gründen -, das wollen Forscher nun in Erfahrung bringen. Befragt werden sollen in einer Studie im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) Mütter, aber auch Hebammen, Ärzte und Pflegepersonal. Ergebnisse werden 2020 erwartet.