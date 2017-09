Berlin (dpa/tmn) - Verliebt, ja grenzenlos verliebt ist man am Anfang. Es fühlt sich an, als könne man die Gedanken des anderen lesen. Doch der Alltag kommt. Zunächst schleichend, aber irgendwann hinterlässt er Spuren. Dann stellt sich die Frage, wie glücklich man in der Partnerschaft noch ist.

Ein Beispiel: Er will sie überraschen. Für Samstagabend hat er zwei Karten fürs Theater gekauft und sogar noch einen Tisch im Lieblingsrestaurant reserviert. Doch die Reaktion ist anders als erwartet. Sie will mit ihren Freundinnen weggehen. Er ist maßlos enttäuscht. Und dann der Satz: «Du hast dich total ins Negative verändert, du hast noch nicht mal Zeit für einen netten Abend zu zweit.»

Das ist natürlich maßlos überzogen. Was dahinter steckt: Er oder sie fühlt sich vernachlässigt und hat den Eindruck, nicht mehr die Nummer eins im Leben des anderen zu sein. Auch wenn es sich nicht schön anfühlt - unnormal ist das nicht. «Nach circa einem Jahr ist in einer Partnerschaft die Phase der Verliebtheit vorbei, dann beginnt die erwachsene Beziehungsphase», sagt Maxim Tenenbaum, psychologischer Berater bei Pro Familia in Berlin.

In dieser Phase müssen beide Partner bestimmte Dinge neu aushandeln. «Wichtig ist, miteinander zu reden, und das immer wieder», erklärt der Berliner Psychotherapeut Moritz Ischebeck. Jeder soll seine Bedürfnisse und Wünsche klar formulieren. Dazu können dann auch Vereinbarungen gehören. Zum Beispiel, dass der eine dem anderen immer Bescheid sagt, wenn er sich verspätet. Oder das Paar legt sich einen in der Wohnung aushängenden Kalender zu, damit beide sehen, was der andere an bestimmten Tagen vorhat.

Zu Problemen kann es aber auch kommen, wenn Menschen nur ihre eigenen Bedürfnisse sehen - und nicht die des Partners. Oder wenn einer stillschweigend die Erfüllung seiner Bedürfnisse vom Partner erwartet. Darauf weist der Berliner Diplom-Psychologe Klaus Seifried hin. «In einer Beziehung ist es wichtig, eine Balance herzustellen zwischen den eigenen Bedürfnissen und denjenigen des Partners.»

Und das geht nur über Kommunikation. «Dabei sollte möglichst die sogenannte Vorwurfspistole weggepackt sein», erklärt Tenenbaum. Denn hinter jedem Vorwurf steckt ein Wunsch. Konkret bedeutet das, zu sagen: «Ich fände es schön, wenn du das nächste Mal den Müll mitnehmen und in die Tonne werfen würdest» statt «Du hast schon wieder nicht den Müll mitgenommen und in die Tonne geworfen».