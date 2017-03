Schwäbisch Gmünd (dpa/tmn) - Jugendweihe - das ist für manche Teenager der erste Anlass, sich besonders schick zu kleiden. Und alle Augen werden auf sie gerichtet sein. Man könnte nun provozieren. Man könnte zeigen, was man hat.

Man könnte sich für den Schwarm, der auch dabei ist, besonders herausputzen. Aber letztlich will man bei so einem Anlass - der Feier des Übergangs ins Erwachsenenalter - doch allen gefallen, von der Oma bis zur konservativen Tante. Wie zieht man sich also zu solchen besonderen Anlässen stilvoll, aber trotzdem nicht langweilig und bieder an?

Etikette-Trainerin Susanne Helbach-Grosser in Schwäbisch-Gmünd beruhigt: Zwar handelt es sich um eine feine Feier im Familienkreis, trotzdem darf man zur Jugendweihe ein Outfit wählen, das etwas eher in die «Partyrichtung» geht als etwa bei der kirchlichen Konfirmation.

Trotzdem nennt sie als Faustregel, nicht vulgär zu wirken. Das heißt zum Beispiel beim Ausschnitt für Mädchen: Der Ansatz der Brust darf zu sehen sein, aber mehr auch nicht, betont Helbach-Grosser. Auch eine Strumpfhose bietet sich oft an.

Zugleich sollte man sich nicht zu sehr von sich selbst entfernen - und verkleidet wirken. Am besten wird ein Outfit gekauft, das sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anziehen lässt.

Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass man nicht nur obenrum - sprich mit Kleid, oder Rock und Bluse, Stoffhose oder gar Anzug - schick ist. Sondern auch auf die Schuhe sollte man ein Augenmerk legen. «Was nicht geht, sind Flipflops und sehr, sehr offene Schuhe oder Gummilatschen», findet Helbach-Grosser.

Und, zum gelungenen Auftritt gehört natürlich auch, dass man das Outfit gut präsentieren kann: Daher sollten Mädchen, die zum ersten Mal hohe Schuhe tragen, vor dem Fest etwas üben.