Berlin (dpa) - Mehr als ihr halbes Leben lang wohnt die 76-Jährige zur Miete in ihrer Fünfzimmerwohnung. Vor einem Jahr ist ihr Mann gestorben, die Kinder sind sowieso lange aus dem Haus. Seitdem sie allein ist, sind zwei der Zimmer verschlossen.

Schlafzimmer, Wohnzimmer und manchmal das Gästezimmer - mehr braucht sie nicht mehr. Zimmer, die zu sind, muss sie nicht mehr putzen. Von solchen Beispielen berichten Seniorenvertreter. Und zugleich von jungen Familien, die händeringend eine größere Wohnung suchen.

Situationen wie diese gibt es in vielen deutschen Städten, in Köln ebenso wie in München und Berlin. Nach Zahlen des Bundesverbands der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), die der Verband in Berlin vorstellte, fehlen deutschlandweit eine Million Wohnungen, die in den vergangenen Jahren zu wenig gebaut wurden.

Am meisten unter dem Wohnungsmangel leiden: Junge Familien. Denn: «Wer zieht um?», fragt GdW-Präsident Axel Gedaschko. Vor allem seien das junge Menschen auf Jobsuche - oder etwas ältere, die eine Familie gründen. «Je älter die Menschen werden, desto weniger ziehen sie normalerweise um» - sondern bleiben in Wohnungen, die manchmal viel zu groß für sie sind.

Wegen der steigenden Mieten verschärft sich damit ein altes Phänomen: «Weil die Bestandsmieten langsamer steigen als die Neuvertragsmieten, lohnt es sich für viele Leute nicht mehr, umzuziehen», erklärt Michael Voigtländer, der Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. «Wer eine günstige Wohnung hat, gibt sie nicht mehr her.» Voigtländer rechnet mit Blick auf die angespannten Wohnungsmärkte in Großstädten, Ballungsräumen und Uni-Städten damit, dass dieser Effekt zunimmt.

Läge es da nicht nahe, dass Senioren und junge Familien ihre Wohnungen einfach tauschen? Der Chef der Baugewerkschaft IG Bau, Robert Feiger, hat vor einer Weile 5000 Euro Umzugsprämie für Senioren vorgeschlagen. Er erntete Empörung: Es werde der Anschein erweckt, Senioren lebten in Wohnungen, die ihnen nicht zustünden.

Dennoch waren einige Wohnungsunternehmen bereits vor Feigers Vorstoß in ebendiese Richtung gegangen. Die städtischen Wohnungsunternehmen in Berlin etwa werben seit drei Jahren bei ihren Mietern dafür, sich wohnungsmäßig zu verkleinern, wenn der Haushalt geschrumpft ist.

Wer mindestens auf ein Zehntel seiner Wohnfläche verzichtet, soll danach nicht mehr bezahlen als vorher, wie David Eberhardt erklärt, Sprecher des Verbands Berlin-Brandenburger Wohnungsunternehmen. Wer bedürftig sei, bekomme 1500 bis 2500 Euro als Umzugszuschuss.