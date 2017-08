Potsdam (dpa/tmn) - Als Anneke Siedke Ende 2014 von ihrer Schwangerschaft erfährt, studiert sie im dritten Fachsemester Geschichte und Deutsch auf Gymnasiallehramt in Kiel. Im Studium zu pausieren oder es gar abzubrechen, kommt für die damals 21-Jährige nicht infrage.

Der Zeitpunkt war bewusst gewählt, wie Siedke heute erzählt: «Für meinen Mann und mich schien das Studium ideal, da wir als Studenten flexibel sind.» Doch schon kurz nach der Geburt stößt sie an die Grenzen ihrer Flexibilität, da sie in etlichen Vorlesungen und Seminaren Anwesenheitspflicht hat. «Es lag im Ermessen des Dozenten, ob ich fehlen durfte oder nicht.» Es gibt keine einheitliche Lösung, weshalb sie immer wieder neu diskutieren und verhandeln muss, manchmal ohne Erfolg. Da die Familie auf ihr Bafög angewiesen ist, ist ein Urlaubssemester nicht möglich. Und so kommt es, dass die junge Mutter ein paar Wochen nach der Entbindung wieder im Hörsaal sitzen muss. Ein großer Nachteil vom Kinderkriegen während des Studiums, findet Siedke rückblickend.

Angelika I. Müller vom Familienzentrum der Universität Oldenburg sieht das ähnlich. Sie berät regelmäßig Studierende, die schwanger sind, oder schon Kinder haben. Es komme häufiger vor, dass Studenten Seminare oder Prüfungen verpassen - etwa, weil das Kind krank ist oder sie keine Betreuungsperson haben. Das reformierte Mutterschutzgesetz will einen Teil dieser Probleme zumindest teilweise beheben. Denn ab Januar 2018 haben Studenten das Recht auf Mutterschutz und können während dieser Zeit für verpflichtende Veranstaltungen, Prüfungen oder Praktika Ausnahmen beantragen, ohne deswegen Nachteile zu erleiden.

Was aber bleibt, so Müller, seien die Geldsorgen, die Kind und Studium häufig mit sich bringen. «Immer mehr Studenten müssen ihr Studium mit- oder selbst finanzieren. Kind und Nebenjob zu meistern, ist nicht so leicht.» Wer dagegen erst später im Berufsleben Kinder bekommt, hat dafür in der Regel mehr Geld zur Verfügung.

Auf der anderen Seite kann es beim Berufseinstieg von Vorteil sein, wenn man die Familienplanung bereits abgeschlossen hat. Uta Ossmann ist Expertin für Stressmanagement und unterstützt in ihrer Praxis Eltern dabei, Beruf und Familie zu meistern. Studium und gleichzeitige Familienplanung erfordere ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Kreativität - Eigenschaften, die junge Eltern im Berufsleben gut nutzen können. «Sie sind es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen, flexibel zu reagieren und kommen besser mit einer komplexen Arbeitswelt zurecht. Sie können besser mit stressigen Situationen umgehen», sagt Ossmann.