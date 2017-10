«Wir müssen uns bei diesen Fällen immer wieder fragen und thematisieren: Was ist der Nährboden hierfür? Was können wir als Gesellschaft tun, um diese Gewalt zu verhindern?», sagt Wizorek. Doch sie betont auch, dass viele Betroffene mit ihren Veröffentlichungen eine Arbeit leisten, die eigentlich aus der gesamten Gesellschaft kommen müsse - eine Arbeit, die nicht von ihnen erwartet werden darf.

Ausgelöst hat die neue Debatte ein Mann, der ganz weit weg ist - in Hollywood. Harvey Weinstein soll Schauspielerinnen sexuell belästigt und vergewaltigt haben - der Produzent bestreitet die Vorwürfe. Viele Darstellerinnen machten ihre Erfahrungen im Filmgeschäft öffentlich. Doch das ganze wurde schnell noch größer - und erinnert an den Aufschrei, der im Jahr 2013 durch Deutschland ging. Unter dem Hashtag #Aufschrei war damals eine Debatte über Sexismus in der Gesellschaft losgebrochen. «Viele lassen sich auch vom Mut anderer anstecken, die unter dem Hashtag über ihre Erfahrungen schreiben», sagt Anne Wizorek, die die #Aufschrei-Debatte damals mitinitiiert hat.

Stevie Schmiedel sieht durchaus auch Gefahren bei der Aktion. Sie ist Gründerin der Initiative Pinkstinks, die gegen Sexismus in Medien und Werbung kämpft. «Ich will niemanden kritisieren, der sich an der Aktion beteiligt», betont sie. Aber es dürfe für Frauen auch kein Druck entstehen - mitmachen zu müssen - auch eine schreckliche Erfahrung mit der Welt zu teilen, um ein Zeichen zu setzen. «Immer wieder dieses emotionale Nackigmachen - muss das sein?», fragt sie.

Doch drehen wir uns nicht im Kreis - wenn Frauen ihre Erlebnisse immer wieder im Netz veröffentlichen müssen, um das Problem sichtbar zu machen? «Nein, seit dem Aufschrei ist viel passiert», findet Schmiedel. Im Bewusstsein vieler habe sich etwas geändert. Gefragt sei natürlich immer auch die Politik - oder etwa auch die Firma, in der man arbeite. «Einen Harvey Weinstein kennt leider jeder in seiner Branche», sagt sie.

Schmiedel fordert einen «Feminismus für Jungs». Eine Gesellschaft, in der Männer auch mal weich sein dürfen - und nicht beigebracht bekommen, übertriebenes Machogehabe sei männlich. Die Geschlechterforscherin Prof. Katja Sabisch von der Universität Bochum sagt: «Bestimmte Verhaltensweisen werden in unserer Gesellschaft erlernt - daran muss sich etwas ändern.» Leider sei es normal, das viele junge Mädchen denken: Ich muss mich immer ansprechen lassen. Oder: Das ist okay, wenn der mich so anguckt. Genau wie Jungs glauben sie, ein bestimmtes Verhalten werde von ihnen erwartet.

Schwierig sei es außerdem, immer nur Frauen und Mädchen ins Zentrum dieser Debatte zu stellen, findet Prof. Sabisch. Sie ist der Ansicht, jetzt seien die Männer mal dran. Sabisch wünscht sich, dass sich ein neues Hashtag durchsetzt. Ein Hashtag, bei dem die Männer den Mund aufmachen, sich austauschen - über ihre Rolle, welchen Einfluss sie haben - und wie es respektvoller in unserer Gesellschaft zugehen kann. Für alle.