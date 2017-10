Remscheid/Mainz (dpa/tmn) - Oft sind Eltern erstaunt, wie sich ihr Kind beim Lesenlernen mit einem anscheinend einfachen Text abmüht. «Lesen lernen ist ein hochkomplexer Vorgang», sagt Stephanie Jentgens, die bei der Akademie der Kulturellen Bildung in Remscheid den Fachbereich Literatur leitet.

Leseanfänger müssen erst einmal die Verknüpfung von Laut und Buchstabe hinbekommen, dann die Laute zu einem Wort zusammensetzen. Und schließlich geht es darum, die Bedeutung des Wortes, des Satzes und des ganzen Textes zu erfassen.

Für die Eltern kann dieser Lernprozess zur Geduldsprobe werden. Verrückt machen sollten sie sich aber nicht - im Gegenteil. Klaus-Peter Mandalka erlebt immer wieder, wie wichtig Geduld ist, wenn man Kinder beim Lesenüben begleitet. Der 72-Jährige engagiert sich als ehrenamtlicher Leselernhelfer beim Verein Mentor in Oldenburg. Einmal in der Woche unterstützt er ein Grundschulkind auf dem Weg in die Welt der Buchstaben. «Lesen sollte nicht zum Zwang werden», sagt Mandalka. Darum dürfen die Kinder ihre Lektüre in der schuleigenen Bibliothek selbst aussuchen. Zwischendurch wird das Buch auch mal weglegt und über zu Hause oder die Ferien geplaudert.

Es mit dem Lesenlernen ruhig angehen lassen, das empfiehlt auch Jentgens. Niemand müsse schon im Kindergarten lesen können. Interessiert sich das Kind für Buchstaben, können die Eltern das unterstützen. Aber sie sollten nicht gezielt darauf hinarbeiten. «Das erzeugt nur unnötigen Druck», sagt Jentgens. Im Vorschulalter ist etwas ganz anderes wichtig: vorlesen.

In vielen Familien gehört das zum Alltag. Mehr als zwei Drittel der Eltern lesen ihrem Kind schon in den ersten drei Lebensjahren täglich oder zumindest mehrmals die Woche vor. Das zeigt eine aktuelle Studie der Stiftung Lesen. Das heißt aber auch: Rund 30 Prozent aller Kinder wird in den ersten Lebensjahren nie oder nur sehr selten vorgelesen. Der Stiftung zufolge profitieren Kinder schon in den ersten Monaten vom Vorlesen. Viele Eltern beginnen den Angaben nach zu spät damit.

Generell schult Vorlesen bei Kindern das Hörverständnis, fördert den Wortschatz und weckt die Lust an Literatur. Der Stiftung zufolge sind Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, später besser in der Schule und lesen selbst lieber und länger. Und vor allem: Kinder lieben es, etwas vorgelesen zu bekommen. In einer Umfrage der Stiftung aus dem Jahr 2016 sagten 91 Prozent der befragten Fünf- bis Zehnjährigen, dass ihnen das immer oder fast immer gefällt.