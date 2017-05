Hamburg (dpa/tmn) - Ein Beispiel: Der Sohn will morgens unbedingt süße Nougatcreme aufs Brot - Mama findet das in Ordnung, Papa ist nicht begeistert. So kann man sich zum Beispiel darauf einigen, dass am Sonntag Nougatcreme okay ist - unter der Woche aber nur, wenn mit Mama gefrühstückt wird.

Es sei in Ordnung, wenn die Eltern unterschiedliche Erziehungsstile haben. Um nicht jedes Mal aufs Neue wegen Erziehungs-Fragen Streit zu bekommen, hilft eine klare Aufgabenteilung, berichtet die Zeitschrift «Kinder» (Ausgabe 5/2017). Wenn geklärt ist, wer wann für was zuständig ist, sollte sich der Partner heraushalten.