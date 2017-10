Weinheim (dpa/tmn) - Wer ständig herumjammert, kommt bei anderen in der Regel nicht so gut an. Ein bisschen lamentieren ist aber in Ordnung, erklärt die Zeitschrift «Psychologie Heute» (Ausgabe November 2017).

Manchmal hat man ja auch allen Grund dazu. Es kommt allerdings auf das «Wie» an: Ungünstig ist, wenn in einer Freundschaft oder Partnerschaft immer nur einer jammert und der andere zuhört.

Es sollte - wie immer im Leben - ein Geben und Nehmen sein. Aufpassen sollte man auch, wem gegenüber man was erzählt. Jemandem, der gerade ein existenzielles Problem hat, mit Kleinigkeiten in den Ohren zu liegen, wirkt rücksichtslos.