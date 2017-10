Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Am Anfang wirkte es noch harmlos. Das dachte die Frau, als sie sich mit dem Nachbarn unterhielt - und ihr Partner ihr später Vorhaltungen machte. Als sie an einem Abend später als sonst nach Hause kommt, unterstellt er ihr eine Affäre. Irgendwann ist sie nur noch genervt.

«Eifersucht ist wie ein Gift», sagt Christine Backhaus, Psychologin in Frankfurt. Es untergräbt eine Partnerschaft, die auf Vertrauen basiert, und führt schlimmstenfalls sogar zum Beziehungsaus. Etwa dann, wenn die Eifersucht regelrecht zur Sucht wird. Oft leiden die Eifersüchtigen selbst unter ihrem kontrollsüchtigen Verhalten.

Zum einen entsteht Eifersucht aus der Angst, den Partner zu verlieren. «Eifersucht hat nichts, aber auch gar nichts mit Liebe zu tun», stellt Diplom-Psychologin Birgit Spieshöfer aus Verden klar. Vielmehr ist Eifersucht Ausdruck eines eher geringen Selbstwertgefühls. Betroffene glauben, nicht attraktiv, nicht intelligent oder nicht liebenswert genug für den Partner zu sein - und sehen jeden, der oder die genau diese Eigenschaften hat, als eine Gefahr an. «Ursache können auch traumatische Erlebnisse sein», sagt Backhaus. Mitunter reichen sie bis in die Kindheit zurück. Vielleicht hat der oder die Betroffene nicht genügend Zuwendung im Elternhaus erfahren und fühlt sich daher der Liebe eines anderen nicht würdig.

Es kann aber auch sein, dass die Ursache für die Eifersucht in einer früheren Beziehung wurzelt. Vielleicht hatte sich der damalige Partner einen Seitensprung erlaubt. Jetzt plagt einen die Angst, dass auch der neue Partner einen verlässt. Krankhaft Eifersüchtige sagen außerdem oft, dass sie gar nicht verstehen können, was der Partner an ihnen findet - schließlich sind andere attraktiver. Was also tun? «In jedem Fall sollte man in sich gehen und der Ursache auf den Grund gehen.», rät Moritz Ischebeck. Er arbeitet als Psychotherapeut in Berlin.

«Betroffene sollten sich fragen, auf was konkret sie eigentlich eifersüchtig sind», rät Spieshöfer. Liegt es etwa daran, dass die Frau, mit der der Partner gerade lacht, in den eigenen Augen eine tolle Figur hat - während man sich selbst zu seinem Leidwesen übergewichtig findet? Oder ist der Partner eifersüchtig, weil seine Frau sich angeregt mit einem anderen unterhält, der einen Doktortitel trägt - den man selbst nur zu gerne hätte?