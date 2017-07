Mainz (dpa) - Ganze sechs Wochen haben Kinder und Jugendliche im Sommer Ferien - länger als die meisten Eltern sich freinehmen können. In vielen Fällen entspräche das dem gesamten Jahresurlaub von Arbeitnehmern.

Und so stehen Eltern jedes Jahr wieder vor der großen Herausforderung, die Betreuung ihrer Kinder über die unterrichtsfreie Zeit hinweg zu organisieren.

Problematisch ist das vor allem für Mitarbeiter kleinerer Unternehmen. «Ein Handwerksbetrieb kann natürlich keine eigene Kinderbetreuung auf die Beine stellen», sagt Rita Petry von der Berufsbildungsabteilung der Handwerkskammer der Pfalz.

Zwar seien handwerkliche Betriebe flexibel und könnten ihre Mitarbeiter auch mal kurz freistellen - aber grundsätzlich müssten die Familien selbst zusehen, wo sie die Kinder unterbringen.

Insbesondere bei Grundschulkindern sei die fehlende Ferienbetreuung ein Problem, sagt der stellvertretende Landeselternsprecher Markus Meier. Die Ferienzeit sei zu lang, als dass Eltern selbst die ganze Zeit für die Kinder da sein könnten.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt in diesem Jahr erstmals 750 000 Euro für die Betreuung von Kindern in den Ferien zur Verfügung - das ermöglicht dem Bildungsministerium in Mainz zufolge etwa viermal so viele Betreuungsplätze wie im Vorjahr. Im kommenden Jahr soll es eine Million Euro sein.

Jedes beantragende Jugendamt kann dabei eine finanzielle Grundausstattung von 7400 Euro bekommen, dazu kommt eine individuelle Summe, die nach dem Anteil der 6- bis 13-Jährigen in einem Jugendamtsbezirk berechnet wird.

Doch auch hier dürfte der Bedarf längst noch nicht gedeckt sein. In diesem Jahr haben die Jugendämter Unterstützung für 31 359 Betreuungsplätze beantragt - bei 415 269 Schülern auf einer allgemeinbildenden Schule im Land. Der stellvertretende Landeselternsprecher Meier sagt mit Blick auf die Förderung: «Das ist wahrscheinlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein».

Einfacher haben es Eltern, die bei größeren Unternehmen beschäftigt sind - diese bieten oft betriebsinterne Betreuungsangebote an. Beim Chemierisen BASF in Ludwigshafen etwa gibt es von «Minis on tour» über «Kids on tour» bis «Teens on tour» Programme für jede Altersstufe.

Die Kinder beschäftigen sich mit Natur und Wissenschaft oder bekommen Medienkompetenz vermittelt, wie Konzernsprecherin Katharina Maisch sagt. Es gebe Naturprogramme im Wald sowie Besuche im Zirkus und im Theater.

Beim Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim existiert ein Vollzeit-Betreuungsangebot für 6- bis 13-Jährige. Das wünschten sich die Eltern so, erklärt Sprecherin Heidrun Thoma. Allerdings: Jedes Kind kann höchstens zwei Wochen mitmachen.