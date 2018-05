Hamburg (dpa/tmn) - Endlich Urlaub. Die schönste Zeit des Jahres. Flugs ein paar Sachen zusammengepackt und ab ins Auto oder in den Flieger. So sah das früher aus, vor den Kindern.

Mit Nachwuchs dagegen geht allein fürs Packen eine gefühlte Woche drauf. Und auch der Urlaub an sich gestaltet sich zwischen Aufstehen im Morgengrauen und gelangweilten Blicken im Museum ein wenig anders als damals. Wie trotzdem Erholung für alle Beteiligten dabei herausspringt:

1. Jeder darf mitgestalten

Mama mag am liebsten in der Sonne sitzen, Papa will Surfen gehen, Kind eins steht auf Freibäder, das zweite hasst schwimmen: Alle Interessen in einem Urlaub unterzubringen, kann zum Drahtseilakt werden. Es lohnt sich aber, sagt der Nürnberger Entwicklungspsychologe Prof. Johannes Bach. Sind die Kinder zufrieden, fühlen sich meist auch die Eltern wohl. Und umgekehrt: Kommen auch die Eltern zu ihrem Recht, gehen sie entspannter mit ihren Kindern um. Bachs Tipp: Am Anfang der Urlaubswoche darf jedes Familienmitglied einen Vor- oder Nachmittag planen.

2. Aktivitäten kindgerecht gestalten

Mit Kindern ins Museum? Klingt nach einem Horrortag. Doch Reisebloggerin Gabriela Urban ermutigt kulturbegeisterte Eltern, es auszuprobieren. Sie habe ihren Sohn von Anfang an mitgenommen. Ein guter Weg, findet Bach, der selbst drei Kinder hat: «Wenn die Kinder damit groß werden, macht es ihnen meist gar nichts aus.» Er empfiehlt spezielle Audioguides für Kinder, die es in vielen Museen mittlerweile gibt. Fairerweise sollte hinterher aber auch etwas für die Kinder herausspringen: ein Eis im Museumscafé oder ein Spielplatzbesuch.

3. Erwartungen herunterschrauben

Es muss die schönste Woche des Jahres werden - so der Anspruch mancher Eltern. Schließlich hat man im Zweifelsfall ein Vermögen berappt, um das Ferienhaus oder Hotel zu bezahlen. Jedem muss aber klar sein: Die Familie bleibt die gleiche, egal wo. Steckt die Jüngste gerade in der Bock-Phase und der Älteste in der Pubertät - die Launen fahren mit. «Ich rate, sich diesbezüglich keine Illusionen zu machen», sagt Bach.

4. Im Urlaub Fünfe gerade sein lassen

Gabriela Urbans Sohn isst gern Pommes. Zu Hause schiebt die Bloggerin dem einen Riegel vor. Aber im Urlaub gelten andere Regeln, sagt sie. Auch den Rhythmus der Familie darf man dem Urlaubsland ruhig anpassen. «Lasst die Kinder abends am quirligen Leben im Süden teilhaben», ist Urbans Tipp. So haben sie die Chance, Land und Leute wirklich kennenzulernen. Entwicklungspsychologe Bach ergänzt: «Wer einmal klar sagt, dass zu Hause wieder andere Regeln gelten, der ist auf der sicheren Seite.» Kinder können das gut unterscheiden.