Potsdam (dpa/tmn) - Die meisten Menschen im Pflegeheim freuen sich über Besuch. Möchte jemand vorbeikommen, sollte er das aber am besten ankündigen, rät Silvio Friedrich, Leiter des Bürgerstiftes am Heiligen See in Potsdam.

Früher führten die Pflegekräfte in den Heimen ein strenges Regiment. Das ist heute ganz anders. «Wir verstehen uns als Partner der Angehörigen bei der Pflege eines Menschen.» Deswegen sei Besuch auch jederzeit willkommen. Die Absprache ist aber wichtig, damit der Pflegebedürftige nicht gerade in dem Moment an einem Angebot teilnimmt.

Bei der Planung von Besuchen sollte der Tagesablauf des Bewohners berücksichtigt werden. «Hat der Bewohner Spaß an Musik, sollte man nicht unbedingt während des Singens kommen», sagt Friedrich - oder aber gleich mitsingen und so erfahren, was dem Bewohner an dem Angebot gefällt.