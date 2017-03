Berlin (dpa/tmn) - Auch wenn Kinder in den Osterferien viel Zeit haben - die Zeit vor dem Fernseher sollte auch dann begrenzt sein. Das kann vor allem deshalb schwierig werden, weil in den Ferien viele Sendungen extra für Kinder kommen.

Eltern sprechen am besten schon vorher mit den Kindern ab, wie viel Fernsehen erlaubt ist - und was man dann schauen könnte, erläutert die Initiative «Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht». Für Kinder bis zu fünf Jahren empfehlen die Experten nicht mehr als eine halbe Stunde Fernsehen am Tag, Kinder bis neun Jahre dürfen demzufolge rund eine Stunde TV schauen.

Will die Familie gemeinsam einen längeren Film oder eine geeignete Show gucken, ist das kein Problem - an anderen Tagen sollte das Kind dann aber weniger schauen. Die Zeit selbst einteilen können sich Kinder ab etwas zehn Jahren: Für sie eignet sich ein Fernseh-Wochenbudget von neun Stunden.