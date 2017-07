Wenn das Taschengeld knapp wird, lohnt es sich, in den Ferien zu arbeiten. Doch für Schüler und Studenten ist nicht jede Tätigkeit erlaubt.

Düsseldorf. Man will ins Kino, ins Freibad, ein neues Videospiel, eine neue CD oder das Handyguthaben ist wieder verbraucht – eines ist jedenfalls klar: Das Taschengeld reicht nie für alles, was man sich als junger Mensch gerne leisten würde. Warum also nicht die Ferien nutzen und das knappe Taschengeld aufstocken. Gelegenheiten gibt es dafür viele – aber auch Regeln. Diese sind im Jugendarbeitsschutzgesetz festgelegt.

Dürfen auch Schüler schon einen Ferienjob annehmen?

Ja, sofern sie älter als 13 Jahre sind. 13- und 14-Jährige dürfen allerdings kein reguläres Arbeitsverhältnis aufnehmen und brauchen die Erlaubnis der Eltern. Ab 15 Jahren gelten Schüler als Jugendliche und dürfen dann eine „geringfügige Beschäftigung“ ausüben.

Wie lange und wie oft dürfen sie in den Ferien arbeiten?

Ob kellnern oder Prospekte austragen – auch Schüler können sich in den Ferien etwas dazuverdienen. Wer einen Job sucht, wird oft auf Schwarzen Brettern im Supermarkt und an Hochschulen oder im Internet fündig.

Auch hier kommt es auf das Alter an. 13- und 14-Jährige dürfen maximal zwei Stunden am Tag an fünf Tagen pro Woche „leichte“ Tätigkeiten wie Gartenarbeit, Zeitung austragen oder Nachhilfe geben, erledigen. 15- bis 17-Jährige dürfen hingegen vier Wochen in den Ferien (in allen Schulferien des Jahres zusammen) arbeiten. Erlaubt sind also 20 Arbeitstage im Jahr mit je höchstens acht Stunden pro Tag. Diese müssen zwischen 6 und 20 Uhr liegen – ab 16 Jahren ist es im Gastgewerbe erlaubt bis 22 Uhr, in Mehrschichtbetrieben bis 23 Uhr zu arbeiten. Bei Arbeitszeiten zwischen viereinhalb und sechs Stunden pro Tag ist eine 30-minütige, bei sechs bis acht Stunden eine 60-minütige Pause vorgeschrieben. Am Wochenende und an Feiertagen dürfen Jugendliche nicht arbeiten.

Gibt es Ausnahmen?

„Der Gesetzgeber erlaubt an Samstagen und Sonn- und Feiertagen die Arbeit in Gaststätten, Bäckereien, Krankenhäusern, Theatern oder landwirtschaftlichen Betrieben“, sagt Tina von Egen, Steuerfachwirtin der Wuppertaler Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft HLB Treumerkur. Auch Sportveranstaltungen bilden eine Ausnahme. Für einen Arbeitsdienst am Wochenende oder am Feiertag sei jedoch ein Ausgleichstag unter der Woche Vorschrift – die Fünftagewoche müsse eingehalten werden.

Gibt es Arbeiten, die für Jugendliche nicht erlaubt sind?

13- und 14-Jährige dürfen nur „leichte“ Tätigkeiten erledigen. Doch auch bei den 15- bis 17-Jährigen gibt es Einschränkungen. Schwere körperliche oder gefährliche Arbeiten, zum Beispiel mit Chemikalien, sind für Jugendliche tabu. Das Gleiche gilt für „Akkordarbeit“, bei der der Lohn direkt vom Arbeitstempo abhängt.