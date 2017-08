Nicht alles verjubeln Mit der neu gewonnen finanziellen Freiheit gehen auch Verpflichtungen einher. Oder vielleicht will sich ein Azubi einfach einmal etwas größeres Gönnen, worauf es sich lohnt zu sparen. Aber auch Unvorhergesehenes kann passen. Daher gilt: Reservepolster bilden. Wer gerne flexibel bleiben möchte, spart sein Geld auf einem attraktiv verzinsten Tagesgeld-Konto. Hier lässt sich das Geld bei Bedarf jederzeit abrufen. Höhere Zinsen gibt es aber, wenn Sparer langfristig ihr Geld der Bank anvertrauen. Zumindest ein gewisser Betrag lässt sich meist für längere Zeit parken. Trifft das zu, ist Festgeld eine solide Wahl. Bereits bei einjähriger Laufzeit sind Festgelder in der Regel besser verzinst als Tagesgeld-Angebote.

Berufsausbildungsbeihilfe prüfen

Gerade in Großstädten lassen sich mit der Ausbildungsvergütung keine großen Sprünge machen. Bei der Bundesagentur für Arbeit ist es möglich, Berufsausbildungsbeihilfe zu beantragen. Darin enthalten ist ein Zuschuss für Fahrtkosten und Miete. Dabei spielt aber auch – wie beim Bafög – das Einkommen der Eltern eine Rolle.

Tipp: Einfach mal bei der Bundesagentur für Arbeit nachfragen.

An Haftpflicht denken

Eine Police empfiehlt eigentlicher jeder Versicherungsprofi: die private Haftpflichtversicherung. Hier gilt es zu prüfen, ob weiterhin die Versicherung der Eltern greift. Sollte das nicht der Fall sein, gilt es möglichst bald eine eigene Haftpflichtversicherung abzuschließen. Andernfalls könnte eine kleine Unachtsamkeit den finanziellen Ruin bedeuten. Auf den Job bezogen, ist eine Berufsunfähigkeitsversicherung ratsam.

Riester-Vertrag

Auch Azubis können bereits von der Riester-Rente profitieren. Wer unter 25 Jahre alt ist, kann sich bei Vertragsabschluss zudem über einen einmaligen Bonus von 200 Euro freuen, heißt es beim Bankenverband.

Früh ans Alter denken

Wer denkt mit 20 schon an die Rente? Fast niemand – verständlich. Dabei kann es nie schaden, sich schon frühzeitig um die Altersvorsorge zu kümmern. Bis zu vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung können durch sogenannte Entgeltumwandlung (Direktversicherung) für eine staatlich geförderte betriebliche Altersversorgung verwendet werden. Vorsicht: 2004 trat eine Regelung in Kraft, durch die sich dieses Modell deutlich verschlechtert hat. Denn Direktversicherungsnehmer werden im Alter von der Krankenversicherung ordentlich zur Kasse gebeten.



Finanzspritze vom Chef

Wer noch etwas mehr verdienen möchte, sollte nach sogenannten vermögenswirksamen Leistungen fragen. In vielen Fällen beteiligen sich Ausbildungsbetriebe oder zahlen sogar die kompletten 40 Euro im Monat. Der Bankverband hält hier gerade Fondssparpläne mit Aktien für besonders interessant.

Tipp: Am besten mal den Ausbildungsbetreuer ansprechen.



