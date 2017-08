Nutzer können verschiedenste Bankkarten integrieren, Taxis und Bahnen ordern sowie zahlen, Strom- und Wasser-Rechnungen überweisen, Geld an Verwandte senden, Finanzprodukte erwerben, in Online-Shops einkaufen – und zwar, ohne die Anwendung ein einziges Mal verlassen zum müssen. Zudem helfen die Apps mit Vorschlägen, Bewertungen, Spar-Tipps durch den "Finanzalltag".

Was innovatives Mobile Payment ist Die Bezahlsysteme des Messengers WeChat und von AliPay sind in China beliebt, weil damit nicht nur Seife im Laden oder Suppe auf der Straße erstanden werden können. Vielmehr sind die Angebote als digitale Buchungs- und Bezahlassistenten echte Multitalente.

Nun könnten zwei Systeme aus China Deutschland erobern und damit die Ära der kontaktlosen Handyzahlung einläuten. Bereits seit 2015 können Besucher aus dem Reich der Mitte etwa am Münchner Flughafen mit der App "AliPay" des Internet-Giganten Alibaba Souvenirs erwerben. Ab November können Chinesen mit dem Konkurrenz-Produkt "WeChat Pay" von Tencent in über 2.000 Shops Waren kaufen – etwa bei der Drogerie-Kette Rossmann oder in Geschäften des Haushaltswaren-Herstellers WMF.

Für Beutin ist dieses integrierte Shopping-Erlebnis entscheidend bei der Akzeptanz: "Weder Käufer noch Händler gewinnen etwas beim reinen Bezahlen per Smartphone. Wenn man aber Zeit beim Tanken spart, eine Zugfahrt buchen oder Rabatte sammeln kann, entstehen Mehrwerte für Anbieter und Nachfrager."

Welche Apps empfehlenswert sind

Bei der Wahl der richtigen Bezahl-App haben es Konsumenten bei uns nicht einfach. Während die Angebote der Handyhersteller "Samsung Pay" und "Apple Pay" oder "Android Pay" von Google in vielen Ländern längst laufen, fehlt der Zugang in Deutschland. Bei den Mobilfunk-Anbietern hat die Telekom Ende 2016 ihre digitale Brieftasche "MyWallet" sogar ganz vom Markt genommen. Begründung: "Zu geringes Kundeninteresse". Und die Deutsche Bank bietet zwar eine App zum Zahlen per Smartphone, doch das ist eine Ausnahme unter den Finanzinstituten.



Diese fünf Bezahl-Apps haben wir analysiert:

1. PayPal-App: Der in den USA börsennotierte Betreiber des bekannten Online-Bezahldienstes bietet eine übersichtliche Applikation für die gängigen Smartphone-Betriebssysteme Android und iOS. Doch während der Dienst in Online-Shops weit verbreitet ist, sind die Möglichkeiten in der physischen Welt in Deutschland noch limitiert. Vorteil: Wer im Laden per Smartphone seine Rechnung begleicht, muss keine Gebühren zahlen.

2. Payback Pay: Das Bonussystem der Münchner Payback GmbH dürfte vielen bekannt sein. Über die App und den Bereich Pay können Kunden seit 2016 in ausgesuchten Läden auch per Handy bezahlen. Dafür müssen die App geladen, Bankdaten und eine Pin hinterlegt werden. Pluspunkt: Wer mobil zahlt, kann Punkte sammeln und Coupons einsetzen. Das Payment-System bietet zudem den Vorteil, dass es per NFC und QR-Code funktioniert. Dafür muss der Strichcode vom Scanner des Smartphones eingelesen werden. Nachteil der App: Nutzerdaten werden an die Partnerfirmen weitergereicht, da Payback ein klassisches Kundenbindungsprogramm ist.

3. Vodafone Wallet: Das Mobilfunk-Unternehmen hält für Kunden eine einfach zu bedienende digitale Geldbörse bereit. Über die App, die den NFC-Standard unterstützt, kann aber nicht nur an allen NFC-fähigen Kassenterminals kontaktlos bezahlt werden. Nutzer profitieren auch von Rabatten, Gutscheinen und einem digitalen Parkscheinservice. An über 100 Standorten bundesweit können Parktickets erworben oder verlängert werden. Die Abrechnung der Einkäufe erfolgt per PayPal oder Kreditkarte. Das Angebot kommt laut Thorsten Hoepken gut an. "Wer das Angebot testet, bleibt in der Regel auch dabei. Denn es geht einfach und bietet Mehrwerte", sagt der Vodafone-Sprecher.