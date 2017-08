Halle (dpa) - Wilde Hilde überschreibt Lukas Schubert seine Kreation. Im täglichen Leben soll der Rollator Hildegard heißen und alten Menschen, die nicht mehr so mobil sind, Bewegungsmöglichkeiten vermitteln und ihnen auch einen Teil ihrer Koordinationsfähigkeit zurückzugeben.

Schubert ist Masterstudent in der Studienrichtung Spiel- und Lerndesign an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, kurz «Burg». Gefüllt hat er den mit einer Art Einkaufsnetz ausgestatteten Rollator mit diversen Gegenständen, mit denen Senioren auch im Sitzen Bewegung üben können: Bälle, einen Läufer zum Ausrollen fürs Golfen, ein Angelspiel mit Magneten, wie es Kinder auch lieben. So kann Oma sogar die Wartezeit beim Arzt spielerisch verbringen.

Um diesen Bewegungsparcours für alte Menschen zu entwickeln, untersuchte der 23-Jährige den Tagesablauf seiner Großmutter. «Alte Menschen haben oft Probleme im täglichen Leben. Hildegard ist ein Angebot, wo man anknüpfen kann, um mit Hilfe des Rollators in Bewegung zu bleiben», sagt der gebürtige Dresdner. Mit Spielen aus der Kindheit soll zugleich das Langzeitgedächtnis angekurbelt werden. Nein, seine Entwicklung sei erstmal der Prototyp. Er sei in Kontakt mit Altenheimen, um die Wilde Hilde in der Praxis zu testen, erzählt der Student.

Während Schubert das Motto der Studienaufgabe «bewegt Euch» auf Senioren übertragen hat, will Jovan-Gregor Neumann aus dem 6. Semester mit seinen Schwungtüchern unter dem Namen «Redeschwung» die Kommunikation in Teams nach vorn bringen. Auf den Tüchern balancieren die Mitspieler Bälle - dazu braucht man Bewegung und Zusammenarbeit.

Knapp 40 junge Frauen und Männer studieren derzeit im Spiel- und Lerndesign, wie Professorin Karin Schmidt-Ruhland sagt: «Seit 50 Jahren gibt es diese Studienrichtung in Halle, aber sie hat sich sehr verändert». Hieß es früher Spielmitteldesign, so lautet das Thema heute Spielen und lebenslanges Lernen.

Die Ausbildung habe sich vom einzelnen Produkt zum Raum entwickelt. Sie sei früher kleinteiliger gewesen. Heute gehe es um Spielobjekte, Spielräume und Spielaktionen, aber etwa auch um die Entwicklung von kreativen Konzepten zum lebenslangen Lernen. Mit diesem Konzept sei die Burg einmalig in Deutschland. Laut Hochschule gibt es an mehreren Einrichtungen Studiengänge für Produkt- und Industriedesign. Eine eigene Studienrichtung für Spiel- und Lerndesign sei in Deutschland jedoch einzigartig.