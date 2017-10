Veitshöchheim/Albig (dpa/tmn) - 40. Wenn es gut läuft, steht diese Zahl am Ende einer Karriere als Winzer. So oft hat er seine Rebstöcke beschnitten, die Trauben geerntet und daraus Wein gemacht, jeweils ein gutes Jahr lang.

Andere Berufstätige behandeln in der gleichen Zeit Tausende Patienten, decken Städte voller Dächer oder schreiben unzählige Artikel. Der Winzer dagegen blickt mit Eintritt des Rentenalters höchstens auf 40 Wein-Jahrgänge zurück. Wer macht einen solchen Beruf?

Sebastian Klüpfel zum Beispiel. Der 20-Jährige hat gerade die Ausbildung zum Winzer beendet und hängt jetzt noch die Ausbildung zum Weintechnologen an. Was fasziniert ihn an dem Job? «Man kann mit dem Wein einfach unglaublich viel machen», sagt er. «Von der Hefe, die man einsetzt, bis zum Reifeprozess gibt es da ganz viele Einflussmöglichkeiten.»

Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Winzer. «Das erste Jahr waren wir fast nur in der Berufsschule», erzählt Klüpfel - erst danach ging es in den Betrieb. Für den 20-Jährigen war das die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim bei Würzburg. Ein Glücksgriff, wie Klüpfel sagt: «Ich bekomme hier wirklich viel erklärt, von der Traubenproduktion bis zur Vermarktung», sagt er. «Und zwar im Weinberg und im Keller.»

Im Keller: So nennen Winzer den Teil ihrer Arbeit, bei dem aus den Trauben Wein wird - vom Pressen über die Gärung bis zum sogenannten Abstechen, Filtrieren und Abfüllen. An der LWG nimmt dieser Prozess einen größeren Teil der Ausbildung ein. Im Weinberg selbst war Klüpfel nur etwa 50 Prozent der Zeit, vor allem ab März bis zur Weinlese im September.

Zu tun gibt es immer, und zwar an beiden Orten. Die meiste Arbeit fällt zwar zur Weinlese rund um den Herbstanfang an. Leerlauf kennen Winzer aber auch sonst nicht, sagt Tobias Jung, der gemeinsam mit seiner Frau Melanie das Weingut Jung & Knobloch im rheinland-pfälzischen Albig leitet.

Bei seinen Azubis ist Jung die Liebe zur Natur am wichtigsten - der Kern des Geschäfts bleibt schließlich der Weinberg und der Rebstock mit seinen Trauben. Ohne Liebe zum Wein geht es aber auch nicht.