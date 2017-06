Wildeshausen/Delmenhorst (dpa/tmn) - Marc Depken arbeitet mit Holz - und das täglich. Über zu wenig Abwechslung kann er sich aber trotzdem nicht beklagen. «Man macht jeden Tag etwas anderes», sagt er. Der 21-Jährige beendet gerade seine dreijährige Ausbildung zum Tischler.

Tischler stellen Möbel, Fenster und Türen her. Sie sägen, hobeln und schleifen, behandeln Oberflächen und verschrauben oder verleimen Teile zu fertigen Produkten. Sie arbeiten in Werkstätten, in Wohnungen und in Büros, wo sie Parkett verlegen - und auf Baustellen, wo sie Treppen und Türen einbauen.

Angehende Tischler brauchen vor allem die Bereitschaft, «etwas mit den Händen zu tun», sagt Andrea Terwolbeck-Maasoumy, Teamleiterin im Bereich Holz- und Bautechnik an der Kerschensteiner-Schule in Delmenhorst. Aber das ist nicht alles. Vor allem in größeren Betrieben werde die Arbeit mit digitaler Technik immer wichtiger, erzählt die Studienrätin.

Das stellen sich manche Auszubildenden anders vor. Oft sei die Kreativität in der Praxis nicht so sehr gefragt, wie die jungen Leute dachten. Marc Depken hat Glück. «Wir sind ein ziemlich kleiner Betrieb», erzählt er. Dort lernt er die ganze Palette kennen, von Möbeln bis zu Haustüren.

Tischler sollten aber eine gewisse körperliche Belastbarkeit mitbringen, sagt Depken. «Wenn man zierlich gebaut ist, ist das schwierig.» Tatsächlich falle es vielen Auszubildenden anfangs schwer, acht Stunden oder länger aktiv zu sein, sagt Andrea Terwolbeck-Maasoumy. «Da muss sich der Körper auch erst einmal dran gewöhnen.» Mathematisches Verständnis und räumliches Vorstellungsvermögen seien ebenfalls wichtig.

Claudia Klemm von Tischler Nord, dem Verband des Tischlerhandwerks in Niedersachsen und Bremen, empfiehlt vorher aber in jedem Fall ein Praktikum. Denn gerade bei kleinen Betrieben müsse es zwischenmenschlich stimmen, sagt die Wirtschaftspsychologin. Das ist offenbar nicht immer der Fall, denn die Abbrecherquote bei den Tischlern ist hoch.

«Einige haben falsche Vorstellungen von dem Beruf und denken an den reinen Möbelbau», erklärt Claudia Klemm. Viele Jugendliche hätten heutzutage außerdem moderne Ansprüche an die Arbeitswelt. In manchen Tischlereien stießen sie aber auf veraltete Denkstrukturen. Hier müssten auch die Betriebe umdenken.