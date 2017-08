Berlin/Fulda (dpa/tmn) - Medizinisch-technische Radiologieassistenten (MTRA) machen Bilder von dem, was sonst niemand sieht. Mithilfe von Strahlung durchleuchten sie die Körper ihrer Patienten und erstellen zwei- oder dreidimensionale Aufnahmen vom Körperinneren.

Manchmal nutzen MTRA sogar radioaktive Stoffe, um krankhafte Veränderungen des Körpers oder Verletzungen zu entdecken. Nina Uhlich versteht sich als Vermittlerin zwischen Arzt und Patient. «Man erstellt zwar Bilder von dem, was die Ärzte sehen wollen, aber man kann auch selbst entscheiden und Vorschläge machen», erklärt die Auszubildende. «Man ist auch ein bisschen Architekt.»

Auszubildende zum MTRA arbeiten im Röntgen, in der Strahlentherapie oder in der Nuklearmedizin. Sie müssen zur richtigen Zeit die richtigen Knöpfe drücken - doch nicht nur das. Sie bereiten den Patienten auch auf die Untersuchung oder Behandlung vor und bringen ihn in die richtige Position, damit die Strahlung die betroffene Stelle erreicht. So behandeln sie Krebserkrankungen oder diagnostizieren Krankheiten, Frakturen und Fehlfunktionen.

Kreativ werden müssen MTRA zum Beispiel, wenn ein Patient krank ist und seine Arme nicht heben kann. «Da muss man ein bisschen basteln, damit man gute Bilder bekommt, und das ist echt kompliziert», sagt Uhlich.

Die 23-Jährige hat ihre Ausbildung zur medizinisch-technischen Radiologieassistentin an der staatlichen Akademie der Gesundheit Berlin-Brandenburg fast abgeschlossen. Ihre Praktika, insgesamt rund ein Jahr, hat sie fast ausschließlich in der Berliner Charité absolviert. Dort startet sie im Herbst auch in ihre erste Festanstellung.

So schnell eine Anstellung zu finden, ist für medizinisch-technische Radiologieassistenten nicht ungewöhnlich. In Krankenhäusern und Praxen seien sie mit ihrem technischen Wissen unersetzbar, sagt Martin Alfrink von der IB Hochschule aus Coburg - eine der wenigen Schulen in Deutschland, die mit dem Bachelor-Studiengang Medizinische Radiologie-Technologie mehr als eine Ausbildung anbieten. «Die Jobsuche nach der Ausbildung fällt relativ leicht, auch wegen der unattraktiven Ausbildungssituation», sagt Alfrink.

Mit einer Vergütung können Auszubildende nämlich in der Regel nicht rechnen, obwohl sie drei Jahre lang abwechselnd die Schulbank drücken und in Krankenhäusern oder Praxen arbeiten. Für die Ausbildung an privaten Berufsfachschulen fallen stattdessen Schulgebühren an. Die können je nach Schulart, Ausbildungsweg und Träger deutlich variieren.