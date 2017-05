Berlin (dpa/tmn) - Montag hatte Nicole einen schlechten Tag bei der Arbeit - und das Ergebnis sieht man zwei Tage später noch als Abdruck auf ihrem Arm. Sie hat sich selbst gebissen. Verspürt sie starken Stress, macht sie das manchmal zum Druckabbau.

An Tagen wie diesen ist Heilerziehungspfleger Richard Fröbel (40) besonders gefragt. Kommt Nicole von der Arbeit in die betreute Wohngemeinschaft zurück, erzählt sie ihm von ihren Sorgen.

Richard arbeitet für den Berliner Träger RBO-Inmitten gGmbH. Zusammen mit einer Kollegin betreut er eine Wohngemeinschaft in Berlin-Lichtenberg mit fünf Menschen mit einer leichten, geistigen Lernbeeinträchtigung. Astrid, Nicole, Isabell, Gerry und Florian leben zum Teil schon seit rund zehn Jahren zusammen - so lange kennt Richard sie auch. Richard und seine Kollegin sind unter der Woche am Nachmittag und am Wochenende den ganzen Tag da.

Heilerziehungspfleger arbeiten nicht nur ambulant. Sie sind auch in Behindertenwerkstätten, Kliniken, Kitas und Wohnheimen tätig. Rund 7,6 Millionen Menschen mit einer Schwerbehinderung leben nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Deutschland. Und viele brauchen Hilfe von Heilerziehungspflegern. Die Arbeit unterscheidet sich dabei je nach Arbeitsplatz. Während bei Menschen mit mehreren Beeinträchtigungen, die zum Beispiel auch im Rollstuhl sitzen, häufig die Pflege im Vordergrund steht, geht es bei Richard im ambulanten Bereich viel darum, die Selbstständigkeit zu fördern.

«Der Heilerziehungspfleger ist so etwas wie das Schweizer Taschenmesser der Behindertenpflege», sagt Frank-Michael Eschert, Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege in Deutschland. Wie das Schweizer Taschenmesser mit Lupe, Korkenzieher und Schere zahlreiche Funktionen hat, so übernehme auch der Heilerziehungspfleger mehrere Aufgaben.

Auch deshalb sind die Voraussetzungen für die Ausbildung hoch. Wer sich dafür interessiert, braucht entweder eine in der Regel zweijährige berufliche Grundausbildung oder eine Hochschulzugangsberechtigung mit Vorpraktikumszeiten. Die Ausbildung variiert je nach Bundesland. Entweder besuchen angehende Heilerziehungspfleger zwei Jahre die Schule und machen hinterher ein Anerkennungsjahr bei einem Träger. Alternativ dauert die Ausbildung drei Jahre - und die praktischen Anteile sind integriert.

«Man braucht für den Beruf auf jeden Fall Geduld», sagt Richard. Isabell hat letztens trotz einer Spastik gelernt, ihre Fingernägel selbst zu schneiden. Da müsse man es gemeinsam einfach immer wieder probieren, erzählt er. Und man sollte zuverlässig sein. Die fünf Bewohner zählen auf ihn - bei Problemen bei der Arbeit, aber auch bei der Organisation der WG. «Da muss ich Euch manchmal ganz schön motivieren - etwa Einkaufen gehen, was? Das macht ihr nicht so gern», sagt Richard. Nicole kichert los. Richards Späße versteht sie gut.