Kassel/Berlin (dpa/tmn) - Lernen auf akademischem Niveau, nach Feierabend oder am Wochenende, bei renommierten Lehrkräften und mit einem klangvollen Namen für den Lebenslauf.

Das versprechen Weiterbildungen mit Hochschulzertifikat, die es inzwischen an zahlreichen Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland gibt.

Ein Grund für die wachsende Zahl solcher Angebote ist der Wettbewerb «Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen». Seit 2008 fördern Bund und Länder damit Weiterbildungsprojekte, die sich vor allem an Berufstätige oder Menschen mit Familie richten. Laut Bundesbildungsministerium haben die Unis und Fachhochschulen in Deutschland seit dem Start des Wettbewerbs 111 neue Studienangebote für die wissenschaftliche Weiterbildung in ihren Regelbetrieb übernommen.

Wie ein Zwischenbericht zu den Ergebnissen des Wettbewerbs zeigt, sind darunter viele «echte» Studiengänge, meist berufsbegleitend, aber auch zahlreiche Zertifikatsangebote, über nahezu alle Fachgebiete hinweg. Der Name «Offene Hochschule» verrät dabei schon das Grundprinzip: Unis und Fachhochschulen öffnen ihre Türen für ein nichtstudentisches Publikum - gegen Geld und im Tausch gegen Zertifikate.

Doch wie lang dauert der Weg zum Hochschulzertifikat? Wie sieht er genau aus, was müssen Teilnehmer mitbringen - und was bekommen sie dafür? Eindeutige Antworten auf diese Fragen zu finden, ist fast unmöglich. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Hochschulangeboten ist die Welt der Zertifikats-Weiterbildungen kaum reglementiert - dementsprechend regiert der Wildwuchs.

«Es gibt nach meinem Kenntnisstand leider keinen systematischen Überblick zu Weiterbildungsangeboten mit Hochschulzertifikat», sagt Burkhard Lehmann, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium (DGWF). Ein Streifzug über die Webseiten der Hochschulen zeigt aber schnell, wie breit das Angebot ist: Manche Veranstaltungen dauern nur ein paar Wochen, andere mehrere Semester. Teilweise reicht die Teilnahme für ein Zertifikat, teils steht am Ende eine Prüfung. Manchmal gibt es Präsenzunterricht, andere funktionieren wie ein Fernstudium.

Und auch beim Zugang gibt es Unterschiede: «Da gibt es einmal Angebote mit ganz regulärer Einschreibung, also Immatrikulation an der Hochschule inklusive vorgegebener Einschreibezeiten und -fristen», sagt Lehmann. Bei solchen Angeboten müssen die Teilnehmer häufig auch Voraussetzungen erfüllen, also zum Beispiel Abitur, einen ersten Hochschulabschluss oder Berufserfahrung mitbringen. «Und zweitens gibt es auch Angebote, bei denen die Hochschulen keine oder nur wenige formelle Vorgaben für die Teilnahme machen.»

Inhaltlich handelt es sich bei den Zertifikatsangeboten manchmal um komplett neue Veranstaltungen, manchmal aber auch nicht. «Wir beobachten immer häufiger, dass Hochschulen einzelne Module aus ihrem Lehrangebot, das heißt den normalen Studiengängen, auskoppeln und für Außenstehende öffnen», sagt Lehmann. Teilweise sitzen die Weiterbildungs-Teilnehmer dann sogar mit regulären Studierenden in den gleichen Vorlesungen und Seminaren.