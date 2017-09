Berlin (dpa/tmn) - Der eine kommt nicht zum Ende, der andere einfach nicht auf den Punkt. Der nächste ist furchtbar nervös und entschuldigt sich erst einmal langatmig dafür. Keine Frage, bei Vorträgen kann einiges schiefgehen.

Für die Karriere ist es wichtig, dabei gut anzukommen. Das fängt schon als Student beim Uni-Referat an. Und es gilt erst recht für Berufstätige. Doch es kommt nicht nur darauf an, was man sagt. Sondern auch darauf, wie man es rüberbringt. Sieben Tipps für einen gelungenen Vortrag:

1. Einstieg mit Hallo-wach-Effekt: Zu Beginn ist es wichtig, die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Rhetoriktrainer Gert Schilling aus Berlin empfiehlt hierzu einen «Ohröffner»: Das könne ein Witz oder eine persönliche Geschichte sein. So etwas müsse aber einen Bezug zum Thema haben, ergänzt Gerriet Danz, Kommunikationscoach aus Hamburg.

2. In der Kürze liegt die Würze: Ein typischer Anfängerfehler ist es, den Vortrag zu überfrachten, sagt Margit Hertlein, Vortragsrednerin und Coach aus Weißenburg in Bayern. «Ein Vortrag wird nicht besser dadurch, dass man alles hineinstopft, was man weiß.» Schilling vergleicht das mit dem Packen eines Wanderrucksacks, der nicht zu voll werden darf. Es gehe darum, das Wichtige in wenigen Worten zu vermitteln.

3. Kernbotschaften wiederholen: Am besten notieren Redner sich die Kernbotschaften, die sie auf jeden Fall rüberbringen wollen, rät Hertlein. Diese sollten sie bereits in der Einleitung vorstellen und zum Schluss nochmal wiederholen. «Dann bleiben sie besser hängen», erklärt Danz.

4. Publikum einbinden: Um Zuhörer einzubinden, eignen sich Fragen ans Publikum, empfiehlt Hertlein. Der Klassiker: Ein Problem schildern und in die Runde fragen: «Wer von Ihnen kennt das?» Der Vortragende kann auch Zettel verteilen, mit denen Zuhörer sich einbringen können. Eine kreative Variante hiervon ist eine Schneeballschlacht, erklärt Hertlein. Dabei schreiben Teilnehmer Fragen auf Papier, knüllen es zusammen und werfen die Kugeln auf die Bühne.

5. Dauer realistisch abschätzen: Es ruiniert den besten Vortrag, wenn man sich verkalkuliert und am Ende alles nur noch schnell herunterrattert. Die Dauer des Vortrags muss man daher realistisch einschätzen. Dazu übt man ihn am besten vorher einmal laut vor einem Bekannten - und klickt sich nicht nur durch die Folien.