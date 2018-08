Tübingen/Hamburg (dpa/tmn) - Es gibt sie in jedem Seminar: die ganz großen Redenschwinger und jene, die in der Öffentlichkeit kaum ein Wort herausbringen. Doch wie so oft kommt es auch beim Uni-Vortrag auf das richtige Maß an. Sechs Tipps für eine gute Präsentation:

1. Weniger ist mehr

Einfliegende Texte, umhertanzende Grafiken oder bunt leuchtende Schriften - in einer professionellen Präsentation sollte in der Regel keines dieser Elemente vorkommen. «Häufig werden zu viele Effekte eingebaut, die dann eher vom Inhalt ablenken und verwirren», sagt Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Leiter der Forschungsstelle Präsentationskompetenz an der Universität Tübingen.

Statt sich in Visualisierungen zu verlieren, sollten Studierende Illustrationen höchstens unterstützend einsetzen, rät Nadia Blüthmann von der Arbeitsstelle Studium und Beruf der Universität Hamburg. «Das gelingt, indem man sich erst überlegt, was man sagt.» Und dann darüber nachdenkt, was davon so wichtig ist, dass man es noch mal visualisieren will. Das sei in der Regel nicht viel.

Powerpoint-Präsentationen sollten zudem mit möglichst wenig Text auskommen. «Jede Folie sollte eine Botschaft haben, die sich schon im Titel widerspiegelt - ähnlich den Headlines im Journalismus», rät Brigitte Teuchert, Leiterin des Masterstudiengangs mündliche Kommunikation an der Uni Regensburg.

2. Üben, üben, üben

Kaum jemand wird als Profi-Redner geboren. Auf dem Weg zum Meister hilft nur eines: Übung. Egal, ob vor Kuscheltieren oder Freunden, mit Stoppuhr oder sogar Videokamera - die Rede zu proben hilft, ein Gefühl für den Ablauf der Präsentation sowie die eigenen Stärken und Schwächen zu entwickeln. «Dann bekommt man die innere Ruhe, auch auf Feinheiten zu achten», sagt Blüthmann.

3. Lampenfieber reduzieren

Die Angst, vor anderen zu sprechen, kann zum echten Problem werden, wenn der Termin für die nächste Präsentation näher rückt. Viele kennen Lampenfieber. Doch was hilft dagegen? Zunächst sollten Studierende sich mit den Gegebenheiten vertraut machen, den Raum prüfen, sich vorbereiten, rät Blüthmann. Auch Übungen zur Entspannung können der Angst entgegenwirken, ebenso wie die bewusste Kontrolle negativer Gedanken: «Sich zu fragen, wovor habe ich eigentlich Angst, und sich davon zu lösen.»

4. Authentisch sein

Bei einer guten Präsentation geht es um einen Menschen, der zu anderen Menschen spricht. Der Redner steht also im Mittelpunkt, erklärt Kramer. Er habe eine Brückenfunktion zwischen den Inhalten und den Zuhörern. «Man sollte deshalb von den Adressaten her denken, sich überlegen, für wen die Präsentation eigentlich ist, und die Inhalte dementsprechend aufbereiten.» Statt sich hinter der Technik zu verstecken, empfiehlt Kramer, Blickkontakt und das Gespräch mit den Zuhörern aufnehmen. Kommunikativer wird der Vortrag, wenn der Redner mit Stichpunkten statt vorgefertigten Texten arbeitet. Auch die Gestik und eine aufrechte Körperhaltung können laut Teuchert dabei helfen, den Zuhörer in den Vortrag einzubeziehen.