Berufsbegleitender Master für Wirtschaftspsychologen

Die SRH Fernhochschule bietet künftig einen Masterstudiengang in Wirtschaftspsychologie an. Er trägt den Namen Angewandte Psychologie mit Schwerpunkt Wirtschaft. Seine Absolventen sollen zum Beispiel in der Personalberatung, in Unternehmen oder als freiberuflicher Coach arbeiten können, teilt die Hochschule mit. Dafür lernen sie einerseits psychologische, andererseits aber auch Management-Methoden kennen. Das berufsbegleitende Fernstudium richtet sich an Bachelor-Absolventen der Fächer Psychologie oder Wirtschaftspsychologie, dauert vier Semester und ist vom 1. September an jederzeit belegbar. Die Teilnahme kostet 520 Euro pro Monat.

Bachelor kombiniert Management und Recht

Ökonomische Grundlagen, viel Jura und dazu BWL: Das ist das Rezept für den neuen Bachelor-Studiengang Management und Recht an der Universität Greifswald. Er soll sechs Semester dauern und wird im kommenden Wintersemester zum ersten Mal angeboten. Seine Teilnehmer soll das Studium vor allem auf eine Tätigkeit in der Wirtschaft vorbereiten. Dort seien bei vielen Entscheidungen inzwischen wirtschaftliche und juristische Kompetenzen gleichermaßen gefragt, so die Hochschule. Studierende können auf dem Weg zum Bachelor eigene Schwerpunkte setzen. Der neue Studiengang ist zulassungsfrei, die Einschreibefrist endet am 25. August 2017.

Englischer Biologie-Master in Kaiserslautern

Die Technische Universität Kaiserslautern bietet künftig einen komplett englischsprachigen Master in Biologiean. Mit viel Laborarbeit und mehreren Praktika soll das Studium Teilnehmer vor allem auf Jobs in der Forschung vorbereiten, teilt die Hochschule mit. Vier inhaltliche Schwerpunkte wie Ökologie oder Neurobiologie stehen zur Auswahl. Bachelor-Absolventen in Biologie oder anderen passenden Fächern können sich noch bis zum 31. August bewerben.