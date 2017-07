An der Wilhelm Büchner Hochschule gibt es ab Juli ein neues Fernstudium für angehende Entwickler von Videospielen. Der Studiengang trägt den Namen Game Development , dauert sechs Semester und endet mit dem Bachelor, teilt die Hochschule mit. Studierende lernen dort zunächst die Grundlagen der Informatik, Programmiersprachen und wissenschaftliche Methoden kennen. Hinzu kommt dann Praxiswissen aus verschiedenen Perspektiven von der Computergrafik bis zum Projektmanagement. Interessenten können das Fernstudium ab Juli jederzeit beginnen. Die Kosten liegen bei 333 Euro pro Monat.

An der Fachhochschule Göttingen gibt es ab dem kommenden Wintersemester einen Master für städtisches Baum- und Waldmanagement . Studierende lernen dort, was es bei der Bewirtschaftung urbaner Bäume und Wälder zu beachten gibt, teilt die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) mit. Hinzu kommen Kenntnisse über Landschaftsplanung und Verwaltung sowie über Personalführung und Konfliktmanagement. Das Studium dauert vier Semester und richtet sich an Absolventen passender Bachelor-Studiengänge wie Arboristik oder Forstwirtschaft. Eine Bewerbung ist ab dem 1. August möglich.

Master für Forstwirtschaft in Städten

Die Technische Universität Cottbus-Senftenberg bietet im kommenden Wintersemester erstmals den Master Cyber Security an. Studierende lernen dort die theoretischen und praktischen Grundlagen von IT-Sicherheit kennen, teilt die Hochschule mit. Im Mittelpunkt steht die Abwehr von Angriffen auf Rechnernetzwerke oder Infrastruktur, hinzu kommen Spezialgebiete wie Kryptographie und IT-Recht. Der komplett englischsprachige Studiengang dauert vier Semester, Bewerbungen sind noch bis zum 31. August möglich.

Master für Cyber-Sicherheit in Cottbus

An der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden gibt es einen neuen Master namens Angewandte Wirtschaftspsychologie . Im Mittelpunkt steht dabei die Organisation von Unternehmensstrukturen, wie die Hochschule mitteilt. Studierende lernen zum Beispiel Werkzeuge kennen, mit denen sich die Verhaltensweisen von Mitarbeitern optimieren oder Probleme bewältigen lassen. Das berufsbegleitende Studium mit Präsenzphasen in Blöcken dauert inklusive Masterarbeit fünf Semester. Bewerbungen sind noch bis 31. August möglich, der Startschuss fällt zum Wintersemester 2017/2018.

Master für Angewandte Wirtschaftspsychologie in Amberg

Wer sich rasch entscheidet, kann noch in diesem Jahr ein Studium beginnen und sich schon bald in einem Hörsaal wie diesem wiederfinden. Foto: Oliver Berg/dpa

Hochschulübergreifender Master für Gerontologie

Drei Hochschulen in Süddeutschland bieten künftig einen gemeinsamen Master für Angewandte Gerontologie an. Das Programm der Hochschulen Freiburg und Mannheim sowie der Katholischen Stiftungsfachhochschule München soll Fachkräfte auf die kommenden Aufgaben einer alternden Gesellschaft vorbereiten. Inhalte sind zum Beispiel Konzepte und Gestaltungsmöglichkeiten für Medizin und Pflege oder auch für die Stadtplanung. Interessenten können den Master berufsbegleitend und zeitlich flexibel erwerben. Der Weg verläuft dabei über zwei Weiterbildungen an einer der beteiligten Hochschulen und ein anschließendes Master-Modul an der Katholischen Hochschule Freiburg. Für den letzten Schritt ist ein Bachelor oder ein vergleichbarer Abschluss Voraussetzung. Das Angebot ist kostenpflichtig: Jede Weiterbildung kostet 4200 Euro, hinzu kommen 3000 Euro für das Master-Modul.

Master-Studiengang zu Digitalisierung und Management

An der SRH Fernhochschule gibt es vom 1. September an einen neuen Master-Studiengang zum Thema digitales Management. Vier Semester lang lernen Studierende in « Digital Management & Transformation», welche Herausforderungen im Zeitalter der Digitalisierung auf Unternehmen zukommen - und wie man damit umgeht. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Management, es geht dabei zum Beispiel um digitale Prozesse und Geschäftsmodelle. Hinzu kommen technische und ökonomische Grundlagen, wie die Hochschule mitteilt. Das berufsbegleitende Fernstudium kann jederzeit aufgenommen werden. Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Grundlagenkenntnisse aus den Wirtschaftswissenschaften und mindestens ein Jahr Praxiserfahrung. Das Studium kostet 520 Euro pro Monat.

Master Mikro- und Nanotechnologien an der TU Ilmenau

Die Technische Universität Ilmenau bietet im kommenden Wintersemester erstmals einen Master für Mikro- und Nanotechnologien an. Im Mittelpunkt steht dabei die Produktion winzig kleiner Bauteile für Smartphones, Notebooks und andere komplexe Systeme und Geräte. Dafür lernen die Teilnehmer zunächst theoretische Grundlagen kennen. Hinzu kommen dann konkrete methodische Kenntnisse, etwa für die Arbeit in sogenannten Reinräumen. Das englischsprachige Studium dauert inklusive zweier Forschungsprojekte vier Semester. Bewerber brauchen einen Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss in Natur- oder Ingenieurwissenschaften.

Bachelorstudiengang Design mit integrierter Ausbildung

Die Macromedia Akademie richtet zum Wintersemester 2017/18 an mehreren Standorten den Studiengang Design mit integrierter Ausbildung ein. Angeboten wird er in München, Stuttgart, Köln und Hamburg. Er dauert acht Semester, teilt die Hochschule mit. Absolventen erhalten den staatlich anerkannten Bachelorabschluss in Design der Hochschule für Kunst, Design und Populäre Musik Freiburg sowie den HK/IHK-Abschluss als Mediengestalter. Zugelassen werden auch Bewerber ohne Abitur, wenn sie hohe künstlerische Begabung nachweisen können. Studenten zahlen pro Semester 390 bis 590 Euro. Eine Förderung durch Schüler-Bafög ist möglich. Die Bewerbungsfrist ist abhängig vom gewünschten Studienort und endet zwischen dem 31. Juli und 1. Oktober.