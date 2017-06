Elektrotechnik-Masterstudiengang in Darmstadt

Die Hochschule Darmstadt startet zum Wintersemester 2017/18 einen berufsbegleitenden Masterstudiengang im Bereich Elektrotechnik. Er heißt «Zuverlässigkeit, Funktionale Sicherheit und Qualität von (elektro-)technischen Systemen», dauert sechs Semester und richtet sich an Ingenieure und Führungskräfte aus Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen, teilt die Hochschule mit. Studenten befassen sich mit der Frage, wie elektrotechnische Systeme zum Beispiel in einer Fabrik zuverlässig arbeiten können. Auf dem Stundenplan stehen Themen wie Systementwicklung, Qualitätsmanagement und Zuverlässigkeitstechnik. Bewerbungsschluss ist am 15. Juli.

Master Gesundheitskommunikation in Erfurt

Die Universität Erfurt startet ab dem Wintersemester 2017/18 den Master Gesundheitskommunikation. Der Studiengang setzt sich damit auseinander, wie über Krankheiten und Gesundheit berichtet wird und wie die Kommunikation optimiert werden kann. Er dauert zwei Jahre. Auf dem Lehrplan stehen etwa Psychologie, Kommunikation und medizinische Grundlagen. Absolventen sollen unter anderem bei Gesundheitsbehörden, in der Pharmabranche, in Werbeagenturen oder in Krankenhäusern Arbeit finden. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli. Die Studienberatung ist telefonisch unter 0361/7375100 zu erreichen.

Studiengang für angehende Immobilienfachleute

Die Hochschule Fresenius bietet ab dem Wintersemester 2017/18 den Bachelorstudiengang Immobilienwirtschaftan. Er dauert drei Jahre, kostet 750 Euro pro Monat und wird an den Standorten Berlin, Idstein (Hessen), Düsseldorf, Hamburg und München angeboten. Das teilt die Hochschule mit. Auf dem Stundenplan stehen Themen wie Bewertung und Finanzierung von Immobilien sowie Recht, Vertragsverhandlung und Immobilienmarketing. Absolventen sollen im Management von Immobilienunternehmen arbeiten können. Bewerbungsschluss ist der 31. August 2017. Die Studienberatung ist telefonisch unter 0221/97319944 zu erreichen.

Master zum Thema Energiewende in Offenburg

Die Hochschule Offenburg startet zum Wintersemester 2017/2018 den neuen Master Power and Data Engineering. Der Studiengang dauert drei Semester, teilt die Hochschule mit. In dem Studiengang geht es um den Bau und die Planung effizienter Energiesysteme, teilt die Hochschule mit. Auf dem Stundenplan stehen Themen wie Energieinformatik oder die Datenanalyse von Energiesystemen. Bewerber brauchen einen Bachelor mit einem überdurchschnittlich guten Abschluss in Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik oder einem ähnlichen Studiengang. Bewerbungsschluss ist der 15. Juli.