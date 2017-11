Entspannt sich die Lage nicht in den kommenden Jahren, sieht es mau aus. Laut Deutscher Bauwirtschaft wird gut ein Viertel der deutschen Baufacharbeiter in den nächsten zehn Jahren altersbedingt ausscheiden. Angesichts der aktuellen Lage könnte aber nur die Hälfte der freiwerdenden Stellen mit Nachwuchskräften neu besetzt werden. «Da muss man ganz schön kämpfen», weiß Stiepelmann von der Deutschen Bauindustrie .

Ahondoh stört das erstmal nicht. Gemeinsam mit Azubi-Kollege Sven Hofmann bereitet er gerade die Schalung einer Betonwand vor. Erst wenn diese fest verschlossen ist, kann Beton eingegossen werden. Auf der Baustelle im benachbarten Esslingen sollen 120 Mietwohnungen mit Tiefgarage entstehen. «Ich will eine Ausbildung machen, bevor ich zum nächsten Sommersemester das Studium zum Bauingenieur beginne», sagt der 20-jährige Hofmann, der das Abitur in der Tasche hat.

Die Jobs müssten attraktiver werden, unter anderem durch Lohnsteigerungen. «Die Branche steht in Konkurrenz mit Industriearbeitsplätzen und dort verdienen Arbeiter in der Regel besser», moniert Hammerschmidt von der IG BAU. Auch der Zuzug von ausländischen Arbeitern sei keine Lösung auf Dauer. Zwar gab es diese schon immer - eine dauerhafte Alternative zu hiesigen Fachkräften dürften sie aber nicht sein. «Für die entsandten Arbeiter aus der EU muss sichergestellt sein, dass jeder Arbeiter für die gleiche Arbeit am gleichen Ort den gleichen Lohn erhält», sagt er.

Zwar gibt es zumindest in Baden-Württemberg Zeichen der Hoffnung: Im abgelaufenen Ausbildungsjahr stieg im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Lehrlinge in den überbetrieblichen Ausbildungszentren im Land um 4,8 Prozent auf mehr als 2800. In solchen Einrichtungen lernen die Azubis alles, was die Betriebe ihnen selbst nicht beibringen können. Doch die Branche warnt vor zu viel Euphorie: «Es gibt nach wie vor noch viel zu viele offene Stellen.»