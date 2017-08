Als das Automobil nach und nach die Pferdegespanne von den Straßen verdrängte, nahm der Bedarf an Dorfschmieden ab. Als Kolb sich Anfang der 1970er-Jahre auf das Pferdebeschlagen spezialisierte, sei sein Vater gar nicht begeistert gewesen: «Jetzt fängst du mit dem alten Zeug wieder an. Es gibt doch fast keine Pferde mehr.»

Die Familie Michel betreibt einen Reitstall mit etwa 60 Freizeit- und Turnierpferden im oberfränkischen Kulmbach. Hufschmied Popp ist hier Dauergast. Mit Pferden ist er aufgewachsen, mit Metall auch. Denn das Schmiedehandwerk hat in Popps Familie Tradition. «Schon als kleiner Junge war ich gern mit in der Werkstatt und habe meinem Vater und Großvater beim Eisenschmieden zugesehen.»

Doch Kolbs Vater hat sich geirrt. In Bayern sind derzeit knapp 135 000 Pferde bei der Tierseuchenkasse gemeldet, 15 500 mehr als vor zehn Jahren. «95 Prozent meiner Arbeit macht der Hufbeschlag aus. Vor 30 Jahren hätte das niemand gedacht», sagt Kolb. Weil so großer Bedarf bestehe, habe er Nachwuchsschmied Popp unter seine Fittiche genommen. Der soll später einmal seine Kunden übernehmen.

«Arbeit gibt es genug. Einen Auszubildenden könnte ich selbst gut gebrauchen», sagt Popp. Doch das ist nicht so einfach. Seit der Änderung des Hufbeschlaggesetzes im Jahr 2006 kann jeder Hufschmied werden - egal ob Bäcker, Bankfachmann oder Frisör. Er muss lediglich einen erfahrenen Hufschmied finden, der ihn zwei Jahre lang fortbildet. Die Einführung des Mindestlohns hat dies erheblich erschwert.

Jan Gerd Rhenius vom Ersten Deutschen Hufbeschlagschmiede Verband (EDHV) erklärt: «Fachfremde Auszubildende haben keine berufsbezogenen Vorkenntnisse. Ihnen den Mindestlohn zu zahlen, ist daher schwer zu rechtfertigen.» Zudem sei es unwirtschaftlich, da Hufschmiede meist Einzelunternehmer sind, keine Großbetriebe.

Findet sich doch ein Mentor, hat der oft weder die Zeit noch die didaktischen Mittel, um seinen Schützling umfassend auf die staatliche Prüfung vorzubereiten. Beim obligatorischen Viermonatskurs an einer Hufbeschlagschule fehlt es dem Nachwuchs oft an Grundwissen in Sachen Anatomie, Werkstoffkunde, orthopädische Spezialbeschläge oder Betriebsführung. Um die Qualität der Ausbildung zu verbessern, bietet der EDHV seinen Mitgliedern während der praktischen Tätigkeit begleitende Workshops an.

Wie viele Hufschmiede es in Deutschland gibt, lässt sich schwer feststellen, da der Beruf nicht in der Handwerksrolle erfasst werden muss. In Bayern sind etwa 500 gemeldet - ob sie allerdings noch aktiv arbeiten, weiß niemand.

Im Bundesverband Metallhandwerk verfolgt man eine andere Strategie. «Viele glauben, dass es keine Berufsausbildung zum Hufbeschlagschmied mehr gibt. Aber das stimmt so nicht», sagt Christian Krause, Betreuer der Bundesfachgruppe Hufbeschlag. Metallbauer mit Fachrichtung Metallgestaltung und Kernbereich Hufbeschlag ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Krause wünscht sich, dass wieder mehr Metallbetriebe diesen Fachbereich ausbilden.