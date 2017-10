Berlin (dpa/bb) - Die wachsende Kreuzfahrtbranche wirft bei der Suche

nach neuen Crews auch ein Auge auf Berlin. 20 Reedereien wollen

nächste Woche in der Hauptstadt um Bewerber buhlen. Bei der Jobmesse

am 17. Oktober in Moabit sollen Stellen auf mehr als 300 Hochsee- und

Flusskreuzfahrtschiffen sowie in Hotels angeboten werden, wie die

Veranstalter mitteilten.

Gesucht würden Frauen und Männer mit Berufserfahrung in Hotels und

Gaststätten, aber auch Sport- und IT-Experten, Frisöre und Floristen.

Die Branche benötige in den nächsten fünf Jahren 100 000 zusätzliche

Besatzungsmitglieder für 75 neue Schiffe, hieß es. Angaben zu

Verdienstmöglichkeiten machten die Veranstalter der «Cruise Jobs &

Hotel Career Lounge» zunächst nicht.