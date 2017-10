Schönebeck (dpa) - Marvin Möller starrt konzentriert auf ein langes Zinkblech. Der 19-jährige Hamburger sitzt in zugiger Höhe auf einem Gerüstbrett am Dach des Industriemuseums in Schönebeck in Sachsen-Anhalt.

Die Nachwehen des Sturmtiefs «Xavier» machen es ungemütlich. Möller probiert das erste Mal, ein Teil eines neuen tonnenförmig gewölbten Metalldachs festzuzurren. Mit ein bisschen Anleitung der erfahrenen Handwerker, die ihn umringen, sitzt die Naht.

Seine Erfahrung behält der 19-Jährige nicht für sich, sondern teilt sie auf Instagram und Facebook. Er und seine aus Flensburg stammende Begleiterin Charlotte Stanke schnuppern als «Rekordpraktikanten» im Auftrag des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) in 44 Betriebe rein. Sie sollen die Vielfalt der Handwerksberufe zeigen und Einblicke geben, was sich hinter den Berufsbezeichnungen wirklich verbirgt. Auf beiden Plattformen kommen die «Rekordpraktikanten» auf insgesamt knapp 4500 Abonnenten. Bis Jahresende bereisen sie alle Bundesländer. Jetzt waren sie bei ihrer einzigen Station in Sachsen-Anhalt: Bei Dachbaukunst Quedlinburg, wo sie den Beruf des Dachklempners kennenlernen sollen.

Ein Kurzpraktikum mit Hürden. Sturmtief «Xavier» verhinderte, dass die beiden am Donnerstag viel auf dem Dach machen konnten, sagt Stanke. Stattdessen bereiteten sie am Boden die Bleche für das Dach vor. Ihr Eindruck? «Zuallererst: Aha, das gibt's?», sagt Stanke. «Vom Dachklempner habe ich vorher noch nie etwas gehört. Es gibt unglaublich viele Werkzeuge und es ist schwerer als es aussieht.»

Und was macht ein Dachklempner? Er arbeitet mit Metallen als Dach- und Fassadenverkleidung, so Dachbaukunst-Geschäftsführer Norbert Augner. Im Fall von Augner und seinen zwölf Mitarbeitern etwa für Industrieneubauten. Vor allem aber bei der Sanierung von Denkmälern und Kirchen - so wie jetzt im Industriemuseum Schönebeck.

Sie habe auf ihrer Reise seit dem Start im August bereits viele neue Berufe kennengelernt, Seiler zum Beispiel, sagt Stanke. In den sozialen Netzwerken teilen sie ihre Erlebnisse in kurzen Videoclips und Fotos. «Wir sind nicht da, um Werbung zu machen, wir sagen immer unsere Meinung», sagt Möller. Bei Instagram berichteten beide etwa vom komischen Gefühl, beim Bestatter einen Toten zu sehen. Sie sind selbst noch auf Berufssuche. Es könnte einer im Handwerk werden. Bei Möller ist nach 21 Stationen Ofenbauer der Favorit. Die begeisterte Reiterin Stanke könnte sich für den Sattlerberuf erwärmen.