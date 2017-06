Mit einem Bachelor in Sports Management fit für die Zukunft.

Calmund, Hoeneß oder Tiriac: Bei der Berufsbezeichnung Sportmanager denken viele an die weltbekannten Macher, die den Profisport steuern. Doch klassische Sportarten wie Fußball oder Tennis repräsentieren nur ein Segment des Sportmarktes. Sport fängt bereits bei Nordic Walking oder Yoga an und setzt sich über den aktiven Erlebnissport wie das Bergsteigen bis zum Spitzensport, beispielsweise bei den Olympischen Spielen, fort. Dieser wachsende Markt braucht Fachkräfte, die den gestiegenen Ansprüchen an Dienstleistungen und Sportprodukten gerecht werden.

Expertise von Sportmanagern ist gefragter denn je

Das Studium „Sports Management“ an der EBC Hochschule bildet Managementnachwuchs für genau diesen Bereich aus. Ob digitale Sport- und Gesundheitsangebote oder Krankenkassen, die sich im Sportmarkt etablieren wollen – die interdisziplinäre Expertise von Sportmanagern ist heute gefragter denn je. In sechs regulären Semestern plus einem Praxissemester lernen die Studierenden, wie man Wünsche und Vorstellungen sowohl aus Sport-, als auch aus Managementsicht versteht, beurteilt und ihnen gerecht wird.

Neben Hamburg und Berlin bietet die EBC Hochschule den Studiengang auch in Düsseldorf an. Als aufstrebende Sportstadt bietet die Rheinmetropole mit kommenden Veranstaltungen wie der Tischtennis–Weltmeisterschaft, der Europameisterschaft im Triathlon oder gar dem Start der Tour de France ideale Voraussetzungen, um auch die praktische Seite schon während des Studiums hautnah zu erleben. Ergänzt durch Praktika im In- oder Ausland und zahlreichen echten Projekten, die mit namhaften Kooperationspartnern aus dem Sport exklusiv mit den Studierenden durchgeführt werden.

